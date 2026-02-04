CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС запустила в Нижегородской области ИИ-ассистента ментальной поддержки в тарифе РИИЛ для молодежи

МТС запустила ИИ-ассистента ментальной поддержки в тарифе РИИЛ для молодежи. Нижегородцы смогут рассказать ему о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис особенно актуален для молодежи Нижегородской области: в этом году в региональных вузах обучаются 91,5 тыс. человек, а в ссузах — 79 тыс. (по данным Нижегородстата). При обращении к ассистенту по личной теме ИИ задает уточняющие вопросы, чтобы глубже понять ситуацию. Например, если пользователь сомневается в смене работы на старте карьеры, ассистент уточнит, что именно вызывает дискомфорт в текущей деятельности, выделит ключевую проблему и предложит пошаговый план действий — например, составить список интересных компаний региона и изучить подходящие вакансии в ближайшую неделю.

Важно отметить, что сервис имеет рекомендательный характер и не заменяет профессиональную психологическую помощь. ИИ-ассистент не отвечает на вопросы, связанные с медицинскими диагнозами или травматическим опытом, а при обнаружении подобных тем рекомендует обратиться к квалифицированному специалисту. При нажатии кнопки «Очистить диалог» вся история переписки удаляется, обеспечивая конфиденциальность общения.

«Молодежь Нижегородской области активно включается в цифровую среду, и мы видим растущий запрос на технологии, которые поддерживают не только профессиональное, но и личностное развитие. Запуская ИИ-ассистента ментальной поддержки в тарифе РИИЛ, мы даем молодым нижегородцам инструмент для заботы о себе в удобном цифровом формате — особенно в период адаптации к студенческой жизни или первых шагов в карьере. Новый сервис МТС предоставляет молодым абонентам Нижегородской области дополнительную точку опоры в цифровой среде», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Согласно данным ВЦИОМ, за последние несколько лет индекс потребности в психологической помощи вырос на 30%, при этом среди молодежи он в 1,6 раза выше, чем среди представителей старшего поколения. По исследованиям McKinsey&Company, представители поколения Z во всем мире рассматривают ментальное здоровье как неотъемлемую часть лайфстайла, однако не все могут позволить себе регулярные консультации со специалистом на этапе обучения или начала карьеры.

