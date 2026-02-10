Аналитика «МТС AdTech»: в 2026 году почти 100% маркетологов интегрируют ИИ в работу

Искусственный интеллект становится обязательным инструментом в маркетинге, выяснила «МТС AdTech». В 2026 г. его планируют использовать 96% опрошенных маркетологов, что на 18 п.п. больше, чем в 2024 г.

Планы по использованию нейросетей демонстрируют уверенный переход технологий из разряда экспериментальных в базовые. В 2026 г. ту или иную степень применения ИИ прогнозируют 96% специалистов. Из них значительное увеличение использования (более чем на 50%) ожидают 31% опрошенных, умеренный рост (на 20–50%) — 40%, а незначительное (менее 20%) отмечают 16%. На прежнем уровне будут продолжать использовать ИИ 9% опрошенных. Не используют и не планируют интегрировать искусственный интеллект лишь 4% маркетологов.

Несмотря на общее замедление рынка — в 2025 г. отмечалось крайне незначительное количество новых рекламных игроков и продуктов, специалисты продолжали наращивать свой рекламный арсенал. Увеличение количества постоянно используемых площадок и инструментов отметил каждый второй маркетолог (50%). Еще 38% сохранили их набор на прежнем уровне, и лишь 12% его сократили.

«Статистика 2025 г. показывает сохранение тренда на диверсификацию рекламных стратегий. То, что 50% маркетологов увеличили количество используемых площадок и инструментов, говорит о продолжающемся поиске оптимальных рекламных стратегий. С другой стороны, 38% респондентов оставили прежний арсенал, то есть можно говорить о том, что появилась стабильность: специалисты научились сохранять эффективность рекламных кампаний в заданных условиях. И все же маркетологам в 2026 г. стоит проводить регулярный аудит всех используемых площадок и инструментов, тестировать новые форматы в дополнение к проверенным каналам, и уделять особое внимание сквозной аналитике. Это позволит грамотно распределять бюджет и сохранить необходимую мобильность принятия решений: рекламный рынок умеет преподносить сюрпризы», — сказала директор по маркетингу «МТС AdTech» Виктория Одинцова.

Рост результативности используемых в 2025 г. инструментов отмечают 64% специалистов. Годом ранее повышение эффективности отмечали 69% специалистов, что на 5 процентных пункта выше, чем в 2025 г. Четверть опрошенных отметили, что эффективность в 2025 г. осталась прежней, и только 12% — что результативность рекламного инвентаря снизилась, это на 4 п.п. выше, чем в 2024 г.

Процессы работы на рекламных платформах и инструментах в 2025 г. остались такими же для 42% опрошенных маркетологов и упростились для 38%. Усложнение процессов отметил каждый пятый респондент.

На 2026 г. маркетологи предсказывают дальнейшее усиление роли ритейл-медиа. Почти половина (42%) респондентов считает, что маркетплейсы станут основным каналом для продаж и рекламы. Еще 36% ожидают роста их значимости при сохранении роли других площадок. По мнению 14% респондентов, важность ритейл-медиа в наступившем году не изменится, а 8% участников опроса считают, что она уменьшится.