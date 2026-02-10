CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Пользователи «Вконтакте» смогут покупать товары из видео

Пользователи смогут в два клика покупать товары маркетплейсов и ритейлеров из авторского контента в ленте «Вконтакте». Соцсеть автоматически добавит плашку со ссылкой на покупку товара. При нажатии на плашку пользователь будет перенаправлен на страницу товара на маркетплейсе.

Алгоритмы на базе искусственного интеллекта определяют клипы с названиями и артикулами товаров и связывают их с карточками на маркетплейсе. Пользователи увидят плашку со ссылкой на товар после просмотра клипа в ленте и сразу смогут перейти к покупке понравившейся вещи.

«Новый инструмент позволит площадкам увеличить конверсию в переходы и продажи, продавцам — повысить эффективность рекламных интеграций. Механика переходов из контента на маркетплейс продемонстрировала свою эффективность на примере пилотного проекта с Ozon: конверсия из просмотра в открытие карточки выросла в три раза за полгода. Сегодня мы открываем доступ к инструменту для других игроков рынка, что является ещё одним важным шагом в развитии социальной коммерции в России», — отметил директор по стратегии и операциям «Вконтакте» Андрей Гостев.

«Мы развиваем интеграцию с «Вконтакте» с 2024 г., предлагая продавцам дополнительную точку входа для продаж через контент. Инструменты социальной коммерции помогают предпринимателям по-новому продемонстрировать свои товары и заинтересовать потенциальных покупателей с помощью нативного авторского контента. За несколько месяцев публикации с товарами продавцов собрали 3,5 млрд просмотров, а количество пользователей, взаимодействующих с товарами Ozon на платформе «Вконтакте», увеличилось в два раза с начала прошлого года», — отметил директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

