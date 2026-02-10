CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сервис «Рег.решения» начал проверять бизнес-гипотезы для маркетплейсов

«Рег.решения», сервис для предпринимателей от «Рег.ру», запустил «Аналитику ниши и товара» — новый продукт для снижения порога входа бизнеса в сферу электронной коммерции. Решение помогает предпринимателям проверить идеи для выхода на маркетплейсы с минимальными рисками.

Процесс работы построен на полноценном аналитическом цикле. Специалисты «Рег.решений» погружаются в данные выбранного предпринимателем сегмента: оценивают объем рынка и динамику спроса, детально разбирают ассортимент и стратегии ключевых конкурентов, анализируют ценовые коридоры и факторы маржинальности. В фокусе исследования — спрос, конкуренты, потенциальные риски и общий коммерческий потенциал.

В итоге предприниматель получает не общие советы, а структурированный отчет с четкими цифрами и рекомендациями, которые помогут ответить на вопрос: стоит ли заходить в выбранную нишу или лучше рассмотреть другие варианты.

«Новый продукт выполняет роль интеллектуального помощника, а «Рег.решения» трансформируются из исполнителя административных задач в стратегического партнера для предпринимателя на самом раннем и рискованном этапе — моменте рождения и проверки бизнес-идеи», — отметил Владислав Иванов, евагнелист «Рег.решений».

Подход «Рег.решений» кардинально меняет типичный сценарий старта в электронной коммерции. Вместо того, чтобы сначала регистрировать бизнес, а затем методом проб и ошибок искать прибыльную нишу, предприниматель может сначала заказать профессиональную валидацию идеи, а после проведения исследования запускать развитие своего дела.

