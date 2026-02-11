CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Более 60% опрошенных продавцов продвигают товары на площадках электронной коммерции

Эксперты агентского канала «Авито» и «Авито Товаров» провели опрос среди 7 тыс. жителей России, чтобы выяснить, как пользователи продают и продвигают новые товары. Для большинства участников опроса сайты с объявлениями являются ключевым каналом продаж: 62% отметили, что эти площадки принесли больше всего сделок за последние три месяца. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще всего опрошенные продают новую одежду, обувь и аксессуары (50%), электронику и гаджеты (31%), товары для дома и ремонта (30%), детские товары (25%). Товары для хобби и спорта реализуют 21% опрошенных, автотовары и запчасти — 18%, товары для красоты и здоровья — 13%. Оборудование и инструменты для бизнеса реализуют 8% продавцов.

Выбор категорий зависит от пола продавцов: мужчины чаще продают электронику и гаджеты (46%), а также автотовары и запчасти (28%). Женщины чаще работают с одеждой, обувью и аксессуарами (62%) и детскими товарами (33%).

av1.jpg

В каких категориях вы продаете или планируете продавать новые товары?

Продавцы новых товаров работают через разные каналы сбыта, но основными остаются площадки электронной коммерции — их выбрали 90% опрошенных. Социальные сети используют 21% продавцов, мессенджеры — 17%. Поисковые системы выбрали 9% респондентов, офлайн-каналы — 7%, картографические сервисы — 6%.

«Авито сегодня — номер один классифайд в мире, у нас 70 млн уникальных пользователей ежемесячно. Сейчас на «Авито» более миллиона активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса, использующие площадку для широкого круга задач. На площадке развиваются как ресейл-модели, так и продажи новых товаров — при этом здесь одинаково эффективно работают и частные продавцы, и бизнес. Мы также видим рост доверия к онлайн-сделкам: в 2025 году количество товаров, отправленных и заказанных с «Авито Доставкой», увеличилось на 30% по сравнению с 2024 г., а число покупателей, готовых заказывать с доставкой, выросло на 13%», — сказал Алексей Ли, коммерческий директор «Авито Товаров».

Для продвижения товаров опрошенные продавцы также чаще всего выбирают площадки электронной коммерции — этот вариант отметили 66% респондентов. Социальные сети используют 25%, мессенджеры — 20%, поисковые системы — 10%.

av2.jpg

Какие площадки вы используете для продвижения новых товаров?

Среди продавцов, которые используют платные инструменты продвижения, наиболее востребованы сайты с объявлениями — их выбрали 39% респондентов. Социальные сети и маркетплейсы для промо используют по 17% опрошенных соответственно, мессенджеры — 15%, поисковые системы — 11%. Треть респондентов (33%) вообще не прибегают к платным инструментам продвижения.

«Мы видим активный рост интереса к продвижению на площадке: в 2025 г. количество селлеров, использующих платное продвижение, выросло на 69% год к году. Это объясняется концентрацией максимально целевой аудитории — 72 млн пользователей в месяц приходят с намерением совершить сделку. При этом найти своего клиента здесь может практически любой бизнес: от локальных продавцов до крупных брендов», — сказал Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами «Авито».

Большинство респондентов (62%) сообщили, что наибольшее количество продаж приносят сайты с объявлениями. На следующих местах расположились социальные сети (19%), маркетплейсы (17%) и мессенджеры (14%). Поисковые системы приносят продажи 8% опрошенным, офлайн-каналы — 7%.

av3.jpg

Продвижение на каких площадках приносит вам больше продаж?

