Международная платформа Houzz.ru перезапустилась для российского рынка под брендом «Флатика»

Международная платформа для дизайнеров и архитекторов houzz.ru переехала на новый адрес flatica.ru. Ранее платформа развивалась как сервис с единой кодовой базой и общей архитектурой для разных стран. Миграцией данных и обновлением сервисов занималась ИТ-компания KTS. Об этом CNews сообщил представитель KTS.

За три месяца проектирования и три месяца разработки они собрали полноценную экосистему. Сохранили основной объем SEO-трафика за счет восстановления структуры URL и корректных редиректов, а также перенесли миллионы сущностей: пользовательские аккаунты, фотографии, проекты, профили экспертов (услуги, описания, рейтинги), отзывы и альбомы идей.

В первый месяц после перезапуска «Флатика» вышла на показатели привычного трафика и зафиксировала более 1 млн посетителей.