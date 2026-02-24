CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Versta.io развивает собственные платформы на фоне ограничения западных мессенджеров

Домены мессенджера Wh*****p были исключены из Национальной системы доменных имен (НСДИ), внедренной российскими провайдерами в 2021 г. В настоящий момент доступ к мессенджеру на территории России возможен через V*N-сервисы. Кроме того, реализуется замедление мессенджера Telegram и ходят разговоры о его блокировке в будущем. В сложившейся ситуации эксперты цифрового логистического оператора versta.io заявили о разработке собственного решения. Об этом CNews сообщили представители versta.io.

«Мы начали создавать собственное коммуникационное решение, хотя это потребует и финансовых инвестиций и времени. Хорошо еще, что у нас есть соответствующие компетенции внутри компании. Но стоит задуматься о том, сколько таких же компаний, у которых пока нет ресурсов на разработку собственных коммуникационных платформ. Они, конечно, могут оказаться в тупике, — отметил сооснователь цифрового логистического оператора versta.io Виктор Сизов. — Мы в целом смотрим на сложившуюся ситуацию с замедлениями и блокировками иностранных мессенджеров, как на окончательное изменение структуры деловых онлайн-коммуникаций. Это не шторм, который пройдет завтра. Прежней модели “работа через западные мессенджеры”, скорее всего, больше не будет».

По мнению экспертов versta.io, полное отключение сервисов может обернуться для бизнеса прямым падением выручки.

«Для нас главное — это сохранение сервиса для клиента. Основные же риски для отрасли логистики в целом – это падение выручки из-за невозможности быстрой связи с клиентом и рост издержек. Мы, например, помимо прочего также тратим деньги на интеграцию мессенджера Max в корпоративный периметр, — сказал Виктор Сизов. — В итоге мы, конечно, справимся, поскольку предприниматель в России адаптируется ко всему. Но бизнесу нужно время».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам

Последний день регистрации на конференцию CNews «Информационная безопасность 2026»

Veon покупает постсоветский «аптечный Озон»

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

Даже с россиянами не было так жестко. Гигантские производители ПК закрыли гигантской европейской стране сайты с драйверами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще