Launcher и Platforma реализовали интеграцию для измерения эффективности интерфейсной рекламы в Smart TV

Sales house по продаже рекламы в CTV Launcher и технологическая компания Platforma («Платформа больших данных») запустили инструмент, позволяющий определять пользовательскую активность в интернете после просмотра баннерной рекламы на Smart TV. Решение работает с интерфейсной рекламой, которую размещают внутри операционных систем Smart TV, и позволяет связывать показ баннера на телевизоре с действиями пользователя на других устройствах. Установка пикселя в интерфейсные размещения помогает отслеживать эти действия и точнее оценивать эффективность рекламных кампаний.

Интеграция работает на базе Stable ID — технологии, позволяющей сопоставлять данные между различными устройствами внутри одного домохозяйства. Platforma использует информацию о домашнем интернет-подключении, полученную в рамках эксклюзивного партнерства с оператором связи «Ростелеком», что расширяет аналитические возможности решения. При этом все данные обрабатываются в агрегированном и обезличенном виде в полном соответствии с требованиями законодательства о персональных данных. В результате в аналитических исследованиях становится доступно более детализированное описание аудитории, включая демографические характеристики, интересы, а также потребительские и поведенческие паттерны.

Рекламодатели видят, кто составляет аудиторию их размещений в Smart TV, и могут проследить конверсии (переход на сайт или установку приложения после просмотра баннера) независимо от того, кликнул пользователь по креативу или нет. Эти данные дают возможность объективнее оценить эффективность Smart TV как канала и обоснованно планировать медиамикс.

Интеграция подключается либо через sale house Launcher в рамках рекламной кампании, либо напрямую через Platforma. В размещение добавляется пиксель, после чего Platforma обрабатывает собранные данные: рассчитывает метрики, формирует профиль аудитории и связывает просмотр баннеров с активностью пользователей на других устройствах. По завершении кампании рекламодатель получает итоговый отчет с результатами.

Со стороны Launcher обеспечены техническая реализация с производителями телевизоров и поддержка пикселя внутри интерфейсов Smart TV. Технология уже протестирована и работает на телевизорах Haier и Xiaomi, где sales house размещает баннеры в интерфейсе операционных систем Smart TV. Интеграция не требует менять процесс закупки инвентаря: кампания проводится стандартным образом. Аналитика по данным подключается отдельно как дополнительная платная услуга, которую можно оформить через sales house Launcher или напрямую у Platforma.

«Интерфейсы Smart TV становятся одной из ключевых точек контакта пользователя с брендом, и для рынка важно понимать, какие действия аудитория совершает после просмотра баннерной рекламы. Новая интеграция позволяет увидеть, переходит ли пользователь на сайт, выполняет ли целевое действие или использует мобильное приложение после контакта с таким размещением. Эти данные делают баннеры в Smart TV сопоставимыми по измеримости с другими цифровыми каналами и помогают формировать точные профили аудитории. Для рекламодателей это шаг к большей прозрачности и пониманию реального вклада Smart TV в кампанию», — сказал CEO Launcher Кирилл Воробьев.

«Компания Platforma обеспечивает рынок высокотехнологичными решениями по оценке эффективности рекламы в различных каналах на основании стабильных идентификаторов. Наша задача — сделать размещение рекламы прозрачным для всех сторон: как для рекламодателя, оценивающего вклад рекламы в продажи и другие метрики эффективности, так и для продавца рекламы, которому требуется точно идентифицировать пользователя, повышать эффективность таргетинга и выкупа аудитории», — отметила Анна Дроздова, руководитель направления Ad Serving Platforma.