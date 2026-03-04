Минтранс России совместно со «СберТройкой» и Max готовят к запуску пилотный проект подтверждения льгот в городском транспорте через национальный мессенджер

С 1 марта 2026 г. в ряде городов Новосибирской и Владимирской области, граждане могут воспользоваться новым способом льготного проезда с помощью чат-бота. Предлагаемая технология повышает удобство для пассажиров. Об этом CNews сообщили представители Max.

Как это работает: пассажир авторизуется в чат-боте «СберТройки». Производится сопряжение аккаунта пользователя с порталом Госуслуг для подтверждения права на льготу. При посадке в транспорт пассажир сканирует QR-код на валидаторе. Система мгновенно идентифицирует пассажира, проверяет наличие оплаченного льготного абонемента и фиксирует поездку.

«Совместно с Минтрансом России мы продолжаем активно развивать транспортную инфраструктуру и внедрять современные способы оплаты проезда в регионах. Текущие результаты превосходят наши ожидания и подтверждают правильность выбранного курса на цифровизацию. Мы видим устойчивую положительную динамику: пассажиры оценили удобство и скорость. Запуск подтверждения льгот через приложение Max — это еще один шаг, который сделает проезд доступнее и комфортнее», — отметила генеральный директор ООО «СберТройка» Елена Колесникова.

«Возможность подтверждения льгот через мессенджер Max уже закреплена в нормативно-правовых актах. Это освободит людей от необходимости носить с собой и предъявлять бумажные документы в автобусах, электропоездах, автовокзалах и на речном транспорте. В дальнейшем мы планируем расширить список доступных категорий», — сказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

«ФГБУ "СИЦ Минтранса России" активно участвует в развитии цифровых технологий и сервисов в области льготных и субсидированных перевозок. С 2023 г. мы уже реализовали ряд мероприятий на федеральном уровне по перевозкам на воздушном и железнодорожном транспорте с помощью сервиса АИС УЛСП. Полученный опыт будет использован и на пассажирском городском транспорте с учетом новых технологий, предлагаемых национальным мессенджером. Консолидация решений на базе Минтранса России позволит повысить прозрачность всех смежных процессов субсидированных перевозок и поддержать высокие стандарты обслуживания льготных категорий граждан на транспорте», — сказал директор ФГБУ «СИЦ Минтранса России» Александр Кисляков.