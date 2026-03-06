МТС запустила сеть в селе Харачой у горного перевала Харами

МТС подключила к сети горное село Харачой Веденского района Чеченской Республики. Мобильный интернет и голосовая связь компании впервые стали доступны тысяче местных жителей.

Теперь харачойцы могут пользоваться цифровыми сервисами МТС, «Госуслугами», онлайн-банками, мессенджерами, быть на связи с близкими, развивать экономику села с помощью современных цифровых решений.

Харачой – последний населенный пункт по пути в крутые горы. Сразу за селом начинается перевал Харами, который ведет в Дагестан. Это значимые места для региона, связанные со многими историческими событиями. Например, Харачой – родовое село знаменитого чеченского абрека Зелимхана. В селе находится памятник Зелимхану, вокруг удивительная природа и горы, со скалы срывается водопад девичьи слезы.

«Харачой в последние годы становится популярнее у туристов. Раньше во всех путеводителях гостей Чечни предупреждали, что в селе нет связи. Сейчас путешественников ждет приятный сюрприз в виде качественного сигнала и скоростного интернета. Так что гидам республики можно обновлять путеводители. Надеемся, и гости, и местные жители оценят качество нашей сети и останутся довольны», – сказал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.