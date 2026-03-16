Сервис «Моя смена» выпустил мобильную версию для малого и среднего бизнеса

Сервис подработки рядом с домом «Моя смена» (ГК Verme) запустил мобильную версию для заказчиков. Приложение заработало в конце 2025 г. и показывает ежемесячный прирост аудитории в среднем на 35%. Продукт ориентирован в первую очередь на представителей малого и среднего бизнеса, которые нуждаются во временном персонале. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

С крупными заказчиками «Моя смена» работает через десктопную версию. В свою очередь, мобильное приложение максимально упростило путь от возникновения потребности в персонале до вывода самозанятого на смену. Это позволило сервису выйти в сегмент малого и среднего предпринимательства, где огромное значение имеет возможность оперативного управления бизнесом.

Весь процесс сократился до нескольких шагов: заказчик регистрируется в приложении, принимает акцептованную оферту, оплачивает услугу и размещает заказ на смены. Как правило, вывод исполнителя занимает 24 часа, но при необходимости смену можно закрыть в формате «день в день».

На данный момент мобильная версия рассчитана на заказчиков из сферы малого и среднего бизнеса, например, небольшие франчайзи в ритейле, логистике и HoReCa. Чаще всего такие компании ищут временных исполнителей на позиции работников торгового зала, консультантов, грузчиков, разнорабочих, складских сотрудников (комплектовщиков, сборщиков, маркировщиков), а также клинеров и помощников на кухню в заведениях общественного питания.

В мобильном приложении реализована система рейтинга исполнителей и возможность их добавления в список избранных. Благодаря этому бизнес может формировать пул проверенных исполнителей и работать с теми, кто уже зарекомендовал себя. При размещении новых смен уведомления получают избранные исполнители, и только если они недоступны, смена открывается для остальных пользователей. Дополнительным инструментом контроля качества служит система арбитража смен. С ее помощью предприниматели могут фиксировать результат выполненной работы и защищать свои интересы в спорных ситуациях.

Как получать доход от инвестиций в ИТ
Как получать доход от инвестиций в ИТ Бизнес

Для самозанятых функционал сервиса остается прежним. В мобильной версии они также видят смены от всех клиентов, в том числе крупных заказчиков, которые оставляют заявки через десктопную версию.

«Рынок труда переживает структурные изменения. Нехватку кадров ощущают все, но для малого и среднего бизнеса проблема стоит острее. Чаще всего у них нет ресурсов для оперативного поиска замены, если сотрудник не вышел на смену, а любой простой означает потерю выручки. При этом самостоятельный поиск временного персонала обходится дороже, чем работа через платформу, поскольку компании тратят время и деньги на подбор, проверку и оформление людей. Платформенная модель открывает доступ к верифицированным исполнителям именно тогда, когда они нужны, и помогает бизнесу гибко управлять себестоимостью персонала», – отметила руководитель направления продаж в сегменте малого и среднего бизнеса «Моей смены» (ГК Verme) Ангелина Дьяченко.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837