HR-платформа Skillaz настроила интеграцию с мессенджером Max

В HR-платформе Skillaz появилась интеграция с мессенджером Max. Это дает возможность выстраивать общение с кандидатами в еще одном канале, где уже есть аудитория, и при этом не терять управляемость процесса подбора. Об этом CNews сообщили представители Skillaz.

Интеграция работает через HR-Messenger: именно он отвечает за сценарии общения с кандидатом, а Skillaz – за воронку, статусы и хранение всей истории.

Со стороны Skillaz все остается привычным: это стандартная интеграция с HR-Messenger без дополнительной специфики под Max. Команда Skillaz выдает токен, открывает доступ к нужным методам и при необходимости помогает настроить воронку.

Важно: подключение доступно только клиентам HR-Messenger. Поэтому первый шаг – подключить этот продукт. Далее подключение делится на несколько шагов, и часть из них клиент делает самостоятельно.

В HR-Messenger создается сценарий общения с кандидатом. Это может быть: опрос, приглашение на следующий этап отбора или сбор персональных данных. Сценарий полностью зависит от задач бизнеса.

Процесс для кандидата выглядит просто и линейно: кандидат доходит до нужного статуса в воронке и получает приглашение перейти в Max; переходит по ссылке и начинает общение с ботом; отвечает на вопросы и оставляет номер телефона; проходит сценарий до конца.

После этого HR-Messenger передает результат обратно в Skillaz: обновляется статус кандидата, а в комментарии сохраняется вся история переписки. Рекрутер видит полный контекст общения и может сразу принимать решение или двигать кандидата дальше.

Интеграция закрывает несколько задач одновременно: переносит часть коммуникации в удобный для кандидата канал; снимает нагрузку с рекрутеров на первичных этапах; сохраняет всю переписку внутри ATS; автоматически обновляет статусы без ручной работы.

При этом не требуется перестраивать процессы с нуля — интеграция встраивается в уже существующую воронку.