Предприниматели получат доступ к ИИ‑инструменту по созданию лендингов в «Яндекс Директе» с работой в условиях нестабильного интернета

В «Яндекс Директе» с помощью ИИ-инструмента предприниматели могут быстро создать лендинг, структура которого будет формироваться индивидуально – с учетом специфики бизнеса и отрасли. Такие лендинги могут работать даже в условиях нестабильного интернет-соединения, или при его ограничениях. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Для создания страницы предпринимателю достаточно описать бизнес своими словами. После этого искусственный интеллект формирует подходящую структуру страницы, предложит изображения исходя из тематики бизнеса, создаст тексты под специфику услуг или товаров, а также предложит специальные блоки под задачи бизнеса: формы сбора заявок, блоки с акциями и примерами работ, отзывы клиентов и карты проезда. Весь процесс занимает несколько минут.

Инструмент подходит для предпринимателей, у которых нет опыта в создании лендингов, мало времени на настройку продвижения или ограниченный бюджет. Парикмахерские, кафе, мастерские, частные специалисты – бизнес оперативно получает работающий лендинг с формой для сбора заявок и контактами.

Лендинг создается бесплатно и не зависит от запуска рекламной кампании. Его можно сразу использовать для запуска продвижения или как резервную посадочную страницу наряду со своим основным сайтом. Им можно поделиться с клиентами и добавить в карточку организации на «Яндекс Картах». При этом лендинг автоматически интегрируется с сервисами «Яндекса»: подтягивает отзывы и адрес, настраивает сбор заявок и аналитику для отслеживания эффективности, готов к запуску рекламы в «Яндекс Директе».

Бизнесы могут персонализировать лендинги за счет загрузки своего логотипа и фонового изображения, выбрать фирменные цвета – всё, чтобы соответствовать фирменному стилю компании. Из дополнительных возможностей лендинги позволяют добавить галерею изображений для демонстрации предложений или примеров работ, кнопки целевых действий, например, записаться или купить, в любом блоке. Предприниматели могут создать для лендинга уникальную ссылку с названием своего бизнеса.

Маркетологам и специалистам по настройке рекламы инструмент помогает быстро создавать посадочные страницы для тестирования гипотез, сезонных акций или новых продуктов без привлечения разработчиков.

Инструмент был в бета-тестировании с сентября 2025 г. По результатам тестирования каждый второй из опрошенных бизнесов назвал лендинги удобным инструментом, а 53% предпринимателей создали первую посадочную страницу именно здесь. За время тестирования создано более 90 тыс. таких страниц.

Лендинги специально оптимизированы для быстрой загрузки даже при нестабильном интернете, но их финальная доступность будет зависеть от работы конкретного провайдера и региональных ограничений.

