CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС разогнала LTE для будущих учеников и педагогов «Точки будущего»

МТС усилила сеть LTE в поселке Жатай Республики Якутия. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета вблизи нового образовательный комплекса «Точка будущего», который примет первых учеников уже в этом году, увеличилась втрое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в районе недавно построенного образовательного комплекса «Точка будущего», рассчитанного на более чем 1000 воспитанников. Мобильный интернет МТС стал быстрее на всей территории комплекса – LTE покрывает все семь школьных корпусов, детский сад, спортивный блок с бассейном, жилой комплекс для проживания педагогов, паркинг и территорию для прогулок.

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой
Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой внедрения

Трехкратный рост скоростей также ощутили жители и дачники СНТ «Сатал» и автомобилисты, проезжающие в этой локации по автодороге регионального значения «Нам». Теперь они смогут на высоких скоростях общаться с родными и близкими, смотреть кино и сериалы, лайфхаки по уходу за садом и огородом, удаленно учиться и работать и пользоваться навигатором в дороге.

«Новый «образовательный город» расположился в городском округе Жатай, в восьми километрах от Якутска. Для того, чтобы у учеников и педагогов была качественная связь, мы установили рядом с комплексом дополнительное телеком-оборудование. Образовательный процесс в новой школе строится с использованием мультимедийного оборудования и цифровых технологий. Сейчас уже открыт набор ребят на новый учебный год, и я уверен, что скорости нашего интернета будет достаточно для того, чтобы проводить уроки на самом современном уровне с использованием цифровых сервисов, онлайн-платформ и приложений», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

