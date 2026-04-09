CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Быстрый интернет пришел в ульяновские Карловы Вары

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в селе Ундоры Ульяновской области. Дополнительное телеком-оборудование в населенном пункте, известном своими целебными минеральными источниками, развернул «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ундоры расположены в 40 километрах от Ульяновска, на правом берегу Куйбышевского водохранилища. Село традиционно сравнивают со знаменитым чешским курортом: здесь действует сразу несколько оздоровительных учреждений. Среди них — санатории им. В.И. Ленина и «Дубки», детский лагерь «Волжанка», дом отдыха «Серебряный источник».

Инженеры «МегаФона» усилили здесь покрытие на улицах Школьной, Полевой, Красной, Октябрьской, Новенькой, Старостина и других. Как показывают замеры, средняя скорость загрузки сейчас составляет 50 Мбит/с, а максимальная достигает 110 Мбит/c. Такие показатели позволяют связаться с близкими по видеосвязи, посмотреть сериал на стриминге и передать тяжелые файлы через мессенджеры без задержек и зависаний.

«Здравницы области любят не только местные жители, но и гости из близлежащих регионов Поволжья. Видя их интерес, мы системно развиваем инфраструктуру связи в рекреационных зонах. В Ундорах наша техническая служба задействовала сразу средний и высокий диапазон частот, что обеспечивает оптимальную емкость сети для большого числа абонентов. После проведенных работ скорость передачи данных на смартфонах выросла на 20%», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

А вы поверили. ИИ-помощник в поиске Google ежедневно выдает миллионы ложных ответов

Сбои интернета добрались до Кремля

Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалило сотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Хайтек компании за квартал сократили 80 тыс. рабочих мест. Половину из-за ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/