МТС прокачала сеть в районе самого популярного пляжа Приморья

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в поселке Ливадия Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в самом туристическом населенном пункте Приморья в преддверии летнего сезона выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону увеличенной скорости мобильного интернета МТС попали жилые дома, базы отдыха и объекты инфраструктуры. После проведенных технических работ жители и гости Ливадии могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы – дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами, банковскими сервисами, а также смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре.

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г. внедрения

Ливадия — это более 15 км песчаных пляжей, популярных как у местных жителей, так и у гостей региона. В сезон ее посещают сотни тысяч туристов. По данным Big Data МТС, помимо приморцев, туда также едут гости из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Благовещенска - на них приходится почти 50% всего турпотока. Также в Ливадии расположены многочисленные базы отдыха и другие объекты размещения для туристов.

«Развитию сети в популярных туристических местах Приморского края мы уделяем повышенное внимание. В Ливадии, Триозерье и других бухтах Находкинского городского округа и Партизанского района наши аналитики фиксируют ежегодный рост трафика в среднем на 25%. Поэтому работы по улучшению качества связи здесь ведутся регулярно. Так, ранее мы построили высокотехнологичную волоконно-оптическую линию связи, которая соединяет две крупных рекреации на юге Приморского края — поселки Волчанец и Южно-Морской. Проведенные технические работы позволят приморцам и гостям региона с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и умными гаджетами», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

