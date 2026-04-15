SpaceWeb дополнил мощности VPS сервисами для командной работы

Хостинг-провайдер SpaceWeb расширил каталог готовых решений, ориентируясь на растущий запрос ИТ-команд собирать рабочую среду внутри собственного сервера. Новые open-source сервисы помогают решать типовые задачи пользователей: обучение, хранение доступов, корпоративная почта и ИИ — без внешних SaaS и с полным контролем данных. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

ИТ-разработчики, веб-студии и небольшие компании все чаще используют VPS-серверы в качестве рабочей среды для внутренней инфраструктуры, а не просто для размещения сайта или веб-проекта. По данным SpaceWeb, 33% пользователей VPS уже используют панели управления, 22% — контейнеризацию, и лишь малая часть ограничивается одним сайтом. Чтобы облегчить задачи разработчиков по сборке собственной инфраструктуры, SpaceWeb запустил четыре новых open‑source решения — от менеджера паролей до ИИ‑ассистента.

Вслед за растущим спросом к использованию VPS в качестве базы для self-hosted среды, в которой можно запускать сервисы под конкретные бизнес- и командные задачи, SpaceWeb расширил каталог готовых решений. В новый набор вошли четыре open-source инструмента: Moodle, Vaultwarden, iRedMail и OpenClaw. Теперь на одном сервере можно развернуть не только среду разработки, но и полноценную внутреннюю инфраструктуру.

Новые решения помогают решать похожие типовые потребности пользователей. Moodle позволяет запустить собственную обучающую платформу или базу знаний. Vaultwarden наводит порядок в паролях и доступах внутри компании. iRedMail поднимает корпоративную почту на собственном сервере, а OpenClaw — запускает ИИ-ассистента для повседневных рабочих сценариев. Все четыре сервиса доступны как готовые образы для установки в один клик.

«Мы развиваем каталог готовых решений не только как витрину популярных образов, но и как набор прикладных инструментов для повседневной работы команд. Если раньше VPS в основном использовали для размещения сайта, приложения или панели управления, то теперь он все заметнее становится базой для self-hosted среды, в которой можно запускать open-source сервисы под конкретные бизнес- и командные задачи», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Сейчас в каталоге SpaceWeb доступно более 40 приложений — от панелей управления и систем управления контентом (CMS) до систем мониторинга и баз данных. Готовые решения позволяют размещать все в едином контуре без необходимости дополнительных интеграций и ежемесячных платежей за сторонние внешние сервисы. Теперь на одной инфраструктуре можно разместить корпоративную почту, систему доступов, образовательный портал и ИИ-помощника для внутренних задач.