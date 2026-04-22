Bronevik.com запустил сервис группового бронирования

Платформа Bronevik.com расширила линейку сервисов для делового туризма, запустив услугу группового бронирования. Решение предназначено для агентств и компаний, которым необходимо организовать размещение групп – для командировок, деловых мероприятий и туристических поездок. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Сервис обеспечивает подготовку группового размещения «под ключ». Для этого клиенту необходимо в специальном разделе личного кабинета или по электронной почте указать количество гостей, локацию, требования к номерам и дополнительные услуги, после чего Bronevik.com подбирает подходящие варианты, ведет коммуникацию и документооборот со службами размещения в отелях, а также при необходимости вносит изменения в уже созданные бронирования. Услуга особенно востребована при планировании последовательных размещений в разных городах в рамках одного мероприятия или проекта.

Bronevik.com
Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней

Bronevik.com работает с объектами размещения исключительно по прямым контрактам, что позволяет платформе получать для своих клиентов специальные тарифы на групповые заезды, а также предлагать TMC повышенную по сравнению с индивидуальными бронированиями комиссию. Для прямых корпоративных клиентов групповые заказы оформляются по некомиссионным тарифам.

Широкая география партнерских объектов размещения (Россия, СНГ и ближнее зарубежье) и прямые контакты с ними дают Bronevik.com возможность оперативно формировать предложения. В течение одного-двух рабочих дней клиенту предоставляются несколько альтернативных вариантов с учетом бюджета и параметров поездки. Помимо номеров возможно бронирование сопутствующих гостиничных услуг – питания, парковки, конференц-залов и других опций.

