Yandex B2B Tech поможет ускорить разработку с помощью ИИ-агента в командной строке

Yandex B2B Tech запустила консольное приложение SourceCraft CLI для работы с платформой SourceCraft. Теперь разработчики могут выполнять основные действия с ИТ-проектом прямо в режиме командной строки — писать код, управлять задачами, вносить изменения в проект и передавать их на проверку команде. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Все это помогает делать встроенный ИИ-агент. По данным внутренних тестов специалистов «Яндекса», консольное приложение с ИИ-агентом позволяет ускорить разработку и выпускать до трех раз больше новой функциональности.

В консольном приложении разработчик формулирует задачу на естественном языке, после чего агент выполняет ее автономно в фоновом режиме: пишет код, проверяет его с помощью автоматических тестов и оформляет пулл-реквест. Решение можно интегрировать с платформами для разработки, которые уже использует компания, чтобы сотрудники продолжали работать в привычной среде.

При работе с проектами в SourceCraft агент учитывает контекст разработки: определяет нужный репозиторий и связанную с ним задачу, вносит изменения в код и запускает процессы автоматической сборки, тестирования и доставки обновлений. В итоге разработчик получает готовый продукт – программу, сайт, скрипт или документ.

Агент работает на базе языковых моделей Yandex AI Studio. Код и рабочие данные не передаются во внешние сервисы, что помогает компаниям организовывать разработку с учетом законодательных требований к защите персональных данных.

В SourceCraft CLI также доступны «навыки» — сценарии для повторяющихся действий. Они задают фиксированную последовательность шагов и помогают выполнять типовые процессы по единым правилам, например при проверке кода. Пользователи могут создавать собственные сценарии или использовать готовые.

«Следующий этап развития таких инструментов — работа с накопленными знаниями команды. Мы движемся к модели, в которой система сможет учитывать прошлые технические решения проекта, внутренние стандарты разработки и быстрее подключаться к новым задачам без длительной настройки», — сказал Дмитрий Иванов, руководитель платформы SourceCraft.

Командная строка остается основной рабочей средой для большинства инженеров: по данным опросов, ее ежедневно используют более 70% разработчиков. В 2025 г. ИИ-агенты в командной строке перешли из экспериментальных инструментов в рабочие системы — сегодня они генерируют уже 4% всех публичных изменений кода, а к концу 2026 г. этот показатель может превысить 20%.

