Минцифры: сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета, стало больше

Перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, расширен. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

В белый список включены сайты, ИТ-сервисы и приложения организаций из разных сфер. Среди них: добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтёрская некоммерческая организация «Дoбpo.pф»; Общероссийский народный фронт; российское общество «Знание»; клиники «Медси» и «Мать и дитя»; интернет-энциклопедия «Рувики»; Роскачество; АО «ГЛОНАСС»; Газпромбанк; гипермаркеты «Лента» и «Окей»; служба доставки «Достависта»; сеть предприятий быстрого питания «Додо Пицца»; каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»; онлайн-кинотеатр Premier; операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile; телеканал 360°, парламентское телевидение «Дума ТВ» и телеканал «Соловьев Live»; онлайн-СМИ Sport24; компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть» и «Норникель»; ИТ-компании «», «Труконф», «Цифровые решения регионов»; платформа кадрового электронного документооборота HRlink; Федеральное казначейство; Государственная информационная система электронных перевозочных документов; Континентальная хоккейная лига.

Белый список позволяет пользоваться привычными онлайн-услугами и заходить на социально значимые сайты даже в условиях вынужденных временных ограничений связи. Минцифры постоянно ведёт работу по его расширению.

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

В перечень вошли более 500 российских сервисов, среди которых — самые популярные по данным независимого измерения. Эти ресурсы не только востребованы пользователями, но и — самое главное — отвечают требованиям безопасности. Важное условие попадания в список — расположение всех вычислительных мощностей на территории России.

Перечень также пополняется онлайн-ресурсами, предложенными федеральными и региональными органами власти, которые руководствуются их значимостью. Решение о внесении каждого сервиса в «белый список» принимается при условии его соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности.

Другие материалы рубрики

Нобелевский лауреат по экономике: Массовое внедрение ИИ приведет к хаосу и значительному росту неравенства

«Делимобиль» обвинили в неправомерном использовании инсайдерской информации

Киберполиция России создала тест для проверки безопасности домашнего Wi-Fi

Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравится

Разработчики ПО предложили создать орган для разработки «взвешенной политики» блокировок VPN

В китайский App Store просочились десятки поддельных криптокошельков

Техника

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще