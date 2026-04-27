«Сбер» упростил оформление перевода зарплаты на карту банка. Сотрудники могут в пару кликов сменить зарплатный банк в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Весь путь от появления потребности до зачисления зарплаты на карту стал полностью цифровым и бесшовным, что избавляет клиента от необходимости заполнять бумажные заявления. Сервис доступен сотрудникам компаний, подключённых к зарплатному проекту «Сбера».

Ранее для смены зарплатного банка сотруднику было необходимо оформить заявление, распечатать его, заполнить реквизиты, подписать документ и передать его работодателю. Теперь заявление можно сформировать в приложении, подписать простой электронной подписью и отправить работодателю напрямую. Он получит заявление в «СберБизнес», проверит реквизиты для зачисления и примет его, после чего сотрудник получит уведомление в мобильном приложении.

Электронное заявление уже работает в последних версиях приложения «СберБанк Онлайн» на iOS и Android. Для более ранних версий, как и прежде, можно сформировать заявление для печати или передать реквизиты по QR работодателя.

Оформить перевод зарплаты можно также и в любом офисе банка. Менеджер поможет сформировать заявление и моментально направит его в организацию.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка, сказала: «Ежегодно миллионы наших клиентов меняют работу, и планируют сменить или сохранить зарплатный банк. Мы полностью перевели этот процесс в цифровой формат, чтобы сделать его быстрым и удобным для клиента. Сотруднику больше не нужно тратить время на бюрократию, при этом нагрузка на бухгалтерию снижается. Новым способом перевода зарплаты в «Сбер» уже воспользовались более 500 тыс. человек. Это хороший пример того, как технологии «Сбера» упрощают повседневные процессы и помогают избавиться от лишней рутины».