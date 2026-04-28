Ozon запустил ИИ-ассистента для продавцов в личном кабинете

Ozon внедрил в личный кабинет продавца ИИ-ассистента — «Умный ассистент». Об этом CNews сообщил представитель маркетплейса. Ассистент анализирует данные магазина, дает персональные рекомендации и отвечает на вопросы по работе с платформой. Инструмент помогает быстрее принимать решения и находить нужную информацию. По оценкам Ozon, ассистент сможет закрыть до 20% вопросов продавцов, которые ранее они задавали в техническую поддержку.

По данным компании, каждый пятый продавец испытывает сложности с анализом собственных показателей. Новый инструмент закрывает эту задачу: ассистент автоматически обрабатывает данные магазина и формирует рекомендации, которые помогают улучшать ключевые показатели и увеличивать продажи.

Пользователь может задать ассистенту вопрос в свободной форме и получить ответ на основе базы знаний платформы или собственной аналитики. Система учитывает контекст диалога, уточняет запросы и предлагает релевантные действия — от интерпретации метрик до рекомендаций управлению поставками. Отдельные сценарии предусмотрены для новых продавцов. Ассистент подсказывает, с чего начать, какие шаги выполнить для запуска продаж и как быстрее выйти на первые результаты.

«Умный ассистент» поможет снизить объем рутинных задач продавца. Инструмент отвечает на типовые вопросы, быстро находит нужную информацию, объясняет метрики и подсказывает, какие действия стоит предпринять — например, как улучшить карточку товара. Это экономит время и позволяет продавцам сосредоточиться на развитии бизнеса.

«Умный ассистент» создан на базе языковой модели Qwen 3.5, способной отвечать на вопросы и решать многошаговые задачи. Обучение включало формирование базы вопросов и ответов, доработку и проверку сгенерированных ответов, а также бета-тестирование с участием пользователей. После запуска ассистент продолжит развиваться на основе обратной связи.

Сейчас инструмент доступен части продавцов в тестовом режиме. В дальнейшем он будет доступен всем партнерам площадки.