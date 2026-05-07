Минцифры: мобильный интернет и связь остаются доступными в Москве

Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая 2026 г. При этом в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Вместе с тем для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая 2026 г. доступ к мобильному интернету — в том числе к «белому списку» сайтов — и сервисам обмена SMS в Москве будут временно ограничены.

Отдельно обращаем внимание, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений.