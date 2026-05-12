Дева копит, а Водолей гуляет: как разные знаки зодиака распоряжаются своими финансами

По результатам опроса «ЮMoney», абсолютно для всех знаков зодиака главной статьёй расходов остаются продукты питания (в среднем от 15% до 26% бюджета). Вторая глобальная тенденция — тотальная цифровизация шопинга. Большая часть респондентов делит свои траты между онлайном и офлайном, причём покупки в сети несколько раз в неделю стали абсолютной нормой. Об этом CNews сообщили представители ЮMoney.

Главным источником средств ожидаемо остается зарплата, однако результаты опроса показывают рост доходов от фриланса и самозанятости. Особенно ярко это проявляется у Весов (22%) и Стрельцов (18%).

Рациональные накопители: Телец, Дева, Козерог и Стрелец

Представители земной стихии, к которым примкнул целеустремленный Стрелец, демонстрируют самую высокую склонность к финансовому планированию. Это люди, для которых деньги — инструмент стабильности.

Козероги (59% которых предпочитают покупать онлайн) и Тельцы (32% которых покупают онлайн) чаще других используют финансовые инструменты для сбережений. Они редко совершают импульсивные покупки, предпочитая откладывать на конкретные цели — будь то новый гаджет, обучение или инвестиции. Так делают 12% Козерогов и 17% Стрельцов. При этом Тельцы (17%) и Девы (20%) больше склонны к накоплению как таковому и планированию своих покупок.

Их потребительская модель максимально прагматична: они мониторят скидки, активно используют программы лояльности и сервисы, возвращающие часть потраченных средств. Для них важна предсказуемость, поэтому они охотно используют автоматические перечисления на накопительные счета.

В поисках баланса: Овен, Рак, Лев, Весы, Скорпион и Рыбы

Самая многочисленная группа — это люди, которые пытаются усидеть на двух стульях. Финансовое поведение этой шестерки — классическая «золотая середина».

Например, Весы и Раки честно признаются, что свободные деньги чаще всего тратят на себя в моменте (около 27–29%), но при этом не забывают откладывать наличные или пополнять счета. Скорпионы и Рыбы отличаются масштабностью мышления: балуя себя по мелочам, они больше всего (свыше 13%) хотят увеличить траты на по-настоящему крупные приобретения — квартиры, машины, дачи.

Представители этой группы — самые активные пользователи современных платежных решений. Они часто совмещают походы по торговым центрам с онлайн-заказами, ценят удобство бесконтактной оплаты и возможность быстро переводить деньги близким (среди Весов 14% хотели бы тратить больше именно на семью).

«Именно эта шестерка является главным драйвером развития современных финтех-экосистем. Совмещая традиционные походы по торговым центрам с доставкой из маркетплейсов, они критически оценивают удобство клиентского пути. Для них жизненно важна возможность мгновенно переводить деньги близким и расплачиваться бесконтактно — одним касанием смартфона или стикера», — сказала руководитель направления сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.

Импульсивные гедонисты: Близнецы и Водолей

Воздушные знаки живут здесь и сейчас. Их финансовая стратегия строится на впечатлениях, гибкости и поиске новых возможностей.

Водолеи и Близнецы чаще всего спускают свободные деньги на удовольствия. Водолеи мечтают тратить больше на путешествия (9%) и подарки (8%), а Близнецы демонстрируют невероятную частоту онлайн-покупок — каждый день в сети что-то заказывают более 13% опрошенных представителей этого знака.

«Это не крупные вложения, а непрерывный поток микротранзакций: от бесконечных цифровых подписок на сервисы и курсы по хобби до регулярной доставки готовой еды. Подобное поведение показывает, к чему может привести дальнейшее развитие сферы услуг — к формированию поколения потребителей, для которых скорость, эмоция от покупки и бесшовность самой транзакции становятся важнее самого товара», — сказал представитель «ЮMoney».

Опрос проводился в апреле-мае 2026 г. среди более 2 тыс. пользователей «ЮMoney».