«Группа Астра» представляет Astra Dev Platform — единую платформу разработки для доверенного ПО

«Группа Астра» выпустила Astra Dev Platform (ADP) — продукт, в котором объединились инструменты для организации полного цикла безопасной разработки (SDLC/РБПО). Решение ориентировано на тех заказчиков, чьи сотрудники создают разные приложения, в том числе предназначенные для критически важных промышленных систем. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Astra Dev Platform открывает командам разработки централизованный доступ к документации, дистрибутивам, примерам кода, рекомендациям и другим материалам. Все необходимое собрано в одном месте —больше не нужно искать информацию по разрозненным источникам.

«Идея ADP проста: пусть люди пишут код, а настройку остального возьмет на себя платформа. Достаточно нажать всего одну кнопку, чтобы сформировать среду для работы с кодом, окружение для тестирования и развертывания сервисов, набрать команду проекта с установленными ролями. Заказчик получает внутреннюю платформу разработки «под ключ»», — сказали в «Группе Астра».

Использование ADP дает сразу несколько преимуществ. В частности, это ускоренный запуск проектов: освоить систему можно легко и быстро, опираясь на формализованные практики и типовые решения. На создание нового сервиса уйдет около пяти минут, а на то, чтобы развернуть окружение – 10.

Кроме того, продукт поддерживает РБПО на уровне организации процесса. Единая платформа, согласованный технологический стек и официальные материалы уменьшают операционные и регуляторные риски. Встроенный базовый контур РБПО включает инструменты SAST, DAST, SCA/OSA, политики Kyverno и 4 обязательные security-практики.

Еще один важный фактор — безопасный и предсказуемый вывод изменений в промышленные среды, что критически важно для АСУТП и других систем с жесткими требованиями к непрерывности производства. ADP обеспечивает стандарт деплоя с управляемым «откатом» и сквозную трассируемость изменений.

Astra Dev Platform построена на следующих архитектурных слоях: разработки и управления, интеграции и доставки, ресурсов, безопасности и наблюдаемости. Платформа интегрирована с ключевыми продуктами экосистемы компании: платформами «Боцман» (управление инфраструктурой и Kubernetes-ресурсами), GitFlic (SCM и CI/CD), OpenIDE (среда разработчика) и Astra Monitoring (наблюдаемость и диагностика).

Отдельное внимание уделено ИИ-функциям от «Астра ИИ». В составе ADP работает интеллектуальный слой, оркестрирующий действия по всему циклу разработки. Набор ИИ-агентов автоматизирует генерацию программного кода, тестирование сервисов, создание CI/CD-пайплайнов.

По оценкам экспертов «Группы Астра», внедрение платформы помогает нарастить производительность разработчиков, так как сокращает число рутинных операций, быстрее выводить сервисы в production и в то же время повысить качество софта благодаря внедрению «золотых» практик. Сервисы становятся более стабильными за счет повсеместного применения стандартов РБПО.

ADP предназначена для создания внутренних платформ разработки в крупных организациях и для миграции разработки ПО с архитектуры x86 на ARM, включая процессоры Baikal-S.

Решение доступно в трех вариантах. Первый —установка в контуре и на мощностях заказчика (Self-hosted) для максимального внутреннего контроля. Второй — SaaS, поставка в аттестованной среде «под ключ» для контролируемого доступа и снижения капитальных затрат. Третий — в составе ПАКа от «Группы Астра» на процессоре Baikal — это уже готовое решение с ПО и инфраструктурой «из коробки».

Платформа также будет полезна системным интеграторам, использующим контроллеры АСУТП и продукты «Группы Астра» в своих проектах: ADP дает им единый технологический стек, готовые шаблоны разработки и ИБ-стандарты, что существенно ускоряет реализацию комплексных проектов автоматизации и снижает совокупные издержки.

«Мы создавали Astra Dev Platform не как еще один удобный инструмент для программистов, а как промышленный конвейер безопасной разработки с предсказуемым результатом на выходе и встроенной дисциплиной РБПО на каждом шаге. Мы стремимся освободить инженеров от рутины и дать им сосредоточиться на главном — логике системы управления, а не на сборке окружения или поиске нужной документации по десяти вкладкам», — сказал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

