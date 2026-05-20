CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Directum и «МТС Линк» объединят усилия по цифровизации российского бизнеса

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Directum, российский разработчик продуктов для цифрового управления компанией, заключили соглашение о стратегическом и технологическом партнерстве. Сотрудничество направлено на развитие цифровизации российского бизнеса и помощь предприятиям с переходом на отечественный стек. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Главная задача партнерства — укрепление на ИТ-рынке позиций российского программного обеспечения. Участники соглашения договорились объединить накопленную экспертизу, обмениваться технологической и методологической информацией, а также совместно участвовать в реализации ИТ-проектов.

Еще один ключевой аспект сотрудничества — проработка и оценка возможности технологической интеграции. Стороны планируют поддерживать совместимость элементов цифровой экосистемы Directum (Directum RX, Directum СЭД+, Directum Omni, Directum HR Pro) и платформы «МТС Линк», включающей в себя корпоративный мессенджер, сервисы для проведения онлайн-встреч, совместной работы и корпоративного обучения.

В рамках партнерства запланировано участие представителей сторон в конференциях, семинарах, форумах, выставках и других мероприятиях, связанных с разработкой и использованием технологий цифровизации.

Обе стороны настроены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и достижение значимых результатов в развитии ИТ-технологий. Это поможет российскому бизнесу получить доступ к современным, безопасным и эффективным инструментам цифровой трансформации.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

«Сотрудничество Directum и «МТС Линк» — это возможность объединить и усилить нашу экспертизу, обменяться полезным практическим опытом в ИТ-проектах. Мы планируем активно развивать совместимость наших решений и инструментов, чтобы приносить бизнесу реальную ценность», — сказал директор по инвестиционным инициативам Directum Дмитрий Петров.

«Миссии «МТС Линк» и Directum очень схожи: мы даем миллионам сотрудников удобные инструменты, которые помогают становиться эффективнее и избавляться от рутины. Уверен, что благодаря нашему партнерству еще больше российских компаний получат возможность создать ИТ-инфраструктуру на основе полностью импортонезависимого стека решений. А интеграция сервисов в перспективе позволит вывести пользовательский опыт клиентов на новый уровень», — сказал коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Рост облачного рынка России в 2026 году замедлится до 20%

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290