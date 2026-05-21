CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» запустил проект «Я в киберджунглях», посвященный детской безопасности в сети

«Яндекс» запустил проект «Я в киберджунглях». Его цель — в доступной форме напомнить детям о правилах безопасного поведения в интернете. В рамках проекта компания подготовила для юных пользователей много нового: например, «Кинопоиск» представил тематические подборки фильмов и мультфильмов, «Яндекс Книги» выпустили аудиосказку, а бренд Junion — новую коллекцию детской одежды. Об этом CNews сообщил представители «Яндекса».

Собственный бренд «Яндекс Фабрики» Junion выпустил коллекцию одежды для детей от 2 до 7 лет с принтами на тему кибербезопасности. Забавные персонажи — обитатели «киберджунглей» — напомнят, как важно беречь свои личные данные и с осторожностью относиться к любой информации в сети. В каждом заказе покупатели могут найти красочный постер-памятку с ключевыми правилами безопасности.

Часть средств от продаж новой коллекции пойдет на поддержку НКО, которые помогают детям в трудных жизненных ситуациях: «Профи центр», «Журавлик», «Шалаш», «Чужих детей не бывает» и «Партнерство каждому ребенку». Поддержать эти организации можно также на платформе прямых пожертвований благотворительного фонда «Яндекса» «Помощь рядом» или на сайте проекта.

«Яндекс Книги» специально для проекта выпустили аудиосказку «Тайна киберджунглей» — о приключениях Сони и Гриши, которые попались на уловку киберзлодея и по ошибке оказались в своей любимой компьютерной игре. Главных героев озвучили артисты Софья Лебедева и Константин Плотников. Послушать сказку и узнать, какие опасности подстерегали Соню и Гришу в киберджунглях и кто помог ребятам вернуться домой, можно в «Книгах» и «Музыке».

Кроме того, «Книги» и «Кинопоиск» подготовили подборки детских книг, фильмов и мультфильмов о джунглях и приключениях.

«Цифровая безопасность начинается с культуры внутри семьи. В «Яндексе» мы много инвестируем в технологии, которые помогают детям безопасно исследовать цифровой мир. Но самое главное — это доверие и привычка говорить на сложные темы в семейном кругу. Наша коллекция Junion — это как раз такой мостик, соединяющий технологии и теплоту семейных отношений. С ее помощью мы хотим перенести важные правила в повседневную жизнь, чтобы разговоры о безопасности стали естественными и понятными для ребенка», — сказал директор по информационной безопасности в «Яндексе» Александр Каледа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

Google начал трясти деньги с пользователей с пожизненным бесплатным тарифом. Грозится закрыть доступ к Gmail и Google Docs

Знаменитый поисковик по пиратским библиотекам проиграл суд издательствам и теперь должен им $20 млн. Но деньги они вряд ли увидят

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290