«Яндекс» запустил проект «Я в киберджунглях», посвященный детской безопасности в сети

«Яндекс» запустил проект «Я в киберджунглях». Его цель — в доступной форме напомнить детям о правилах безопасного поведения в интернете. В рамках проекта компания подготовила для юных пользователей много нового: например, «Кинопоиск» представил тематические подборки фильмов и мультфильмов, «Яндекс Книги» выпустили аудиосказку, а бренд Junion — новую коллекцию детской одежды. Об этом CNews сообщил представители «Яндекса».

Собственный бренд «Яндекс Фабрики» Junion выпустил коллекцию одежды для детей от 2 до 7 лет с принтами на тему кибербезопасности. Забавные персонажи — обитатели «киберджунглей» — напомнят, как важно беречь свои личные данные и с осторожностью относиться к любой информации в сети. В каждом заказе покупатели могут найти красочный постер-памятку с ключевыми правилами безопасности.

Часть средств от продаж новой коллекции пойдет на поддержку НКО, которые помогают детям в трудных жизненных ситуациях: «Профи центр», «Журавлик», «Шалаш», «Чужих детей не бывает» и «Партнерство каждому ребенку». Поддержать эти организации можно также на платформе прямых пожертвований благотворительного фонда «Яндекса» «Помощь рядом» или на сайте проекта.

«Яндекс Книги» специально для проекта выпустили аудиосказку «Тайна киберджунглей» — о приключениях Сони и Гриши, которые попались на уловку киберзлодея и по ошибке оказались в своей любимой компьютерной игре. Главных героев озвучили артисты Софья Лебедева и Константин Плотников. Послушать сказку и узнать, какие опасности подстерегали Соню и Гришу в киберджунглях и кто помог ребятам вернуться домой, можно в «Книгах» и «Музыке».

Кроме того, «Книги» и «Кинопоиск» подготовили подборки детских книг, фильмов и мультфильмов о джунглях и приключениях.

«Цифровая безопасность начинается с культуры внутри семьи. В «Яндексе» мы много инвестируем в технологии, которые помогают детям безопасно исследовать цифровой мир. Но самое главное — это доверие и привычка говорить на сложные темы в семейном кругу. Наша коллекция Junion — это как раз такой мостик, соединяющий технологии и теплоту семейных отношений. С ее помощью мы хотим перенести важные правила в повседневную жизнь, чтобы разговоры о безопасности стали естественными и понятными для ребенка», — сказал директор по информационной безопасности в «Яндексе» Александр Каледа.