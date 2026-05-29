«Северсталь Сеть» развивает цифровые продажи

«Северсталь Сеть» увеличила онлайн-продажи на 79% по итогам 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

«Северсталь Сеть», созданная в результате объединения «Северсталь Дистрибуции» и «А Групп», последовательно совершенствует цифровые сервисы, включая интернет-торговлю, развивая единую платформу для оперативных поставок металлопродукции представителям малого и среднего бизнеса.

В 2025 г. значимым шагом в этом направлении стало расширение ассортиментного предложения за счет подключения к интернет-магазину «Северсталь Сети» полного каталога продукции компании «А Групп». Клиентам стали доступны свыше 1600 дополнительных позиций для онлайн-заказа, актуальные цены и остатки на складах в режиме реального времени. Одновременно клиенты «А Групп» получили доступ к сортаменту «Северсталь Сети» через цифровые каналы.

Клиентский путь был усовершенствован, чтобы максимально упростить и ускорить все операции, связанные с закупкой металла: оформить заказ можно 24/7, система автоматически подбирает партии под заданные параметры (включая минимальные объемы), 90% счетов формируются менее чем за пять минут. Для междугородней логистики работает онлайн-калькулятор по более чем 400 маршрутам – от Калининграда до Сахалина, благодаря чему клиент может заранее рассчитать стоимость, сроки и выбрать формат доставки. Возможность отсрочки платежа помогает гибко управлять оборотным капиталом, а персональные предложения от банков-партнеров позволяют выгодно приобретать металлопрокат.

Обновленная многоуровневая программа лояльности Северсталь Plus также внесла весомый вклад в повышение продаж. Программа обеспечивает выгоду до 1200 руб. на тонну в каждом онлайн-заказе, а сразу после регистрации новые участники получают уровень «Серебряный», предоставляющий выгоду 600 руб./т, которую можно автоматически применить в заказе. По итогам 2025 г. количество новых участников выросло в 2,5 раза по сравнению с 2024 г., а доля продаж от общего объема интернет-магазина достигла 45%.

Цифровизация

Представители малого и среднего бизнеса высоко оценили такой подход к организации онлайн-продаж: количество заявок в интернет-магазине увеличилось на 38% по сравнению с прошлым годом, средний чек в тоннах вырос на 30%, а доля онлайн-канала в общих продажах со склада достигла 19% .

«Мы строим сервис вокруг потребностей малого и среднего бизнеса, последовательно совершенствуя в рамках интеграции продукты, сервисы и решения «Северсталь Сети», в том числе в онлайн-продажах. Наша задача - помочь заказчикам сосредоточиться на развитии собственного бизнеса, облегчив весь цикл заказа от покупки до поставки. Удобные цифровые инструменты и прозрачность коммуникаций позволили нам стать ближе к партнерам, своевременно реагировать на их потребности и совместно находить лучшие решения, делая работу с «Северсталь Сетью» реальным конкурентным преимуществом для клиентов», — сказал руководитель проекта по развитию электронной коммерции «Северсталь Сети» Даниил Ермолин.

