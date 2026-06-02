«Рунити» запустила сервис управления доменами для нерезидентов в «Руцентре» и «Рег.ру»

Группа «Рунити» (объединяет «Руцентр», «Рег.ру», «Рег.облако», SpaceWeb и другие ИТ-компании) объявляет о запуске услуги доверенного администратора .ru/.рф/.su (trustee-сервиса) для нерезидентов. С 2 июня 2026 г. сервис доступен клиентам «Руцентра» и «Рег.ру». Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

С 1 сентября 2026 г. вступает в силу требование Федерального закона № 569-ФЗ, которое вводит обязательную идентификацию администраторов доменов в зонах .ru, .рф и .su через портал «Госуслуги» (ЕСИА). Для нерезидентов такая идентификация может быть затруднена из-за необходимости локального присутствия для создания подтвержденной учетной записи в ЕСИА. Услуга доверенного администратора позволяет соблюсти новые требования: домен регистрируется на компанию группы «Рунити», уже прошедшее идентификацию, а фактическое управление (продление, управление DNS, настройки) остается за нерезидентом через его личный кабинет.

Екатерина Боброва, операционный директор «Руцентра»: «Во многих странах мира национальные домены доступны только при наличии локального присутствия, в России же по новым правилам зарегистрировать домен сможет любой, как и раньше, но добавляется обязательная идентификация через ЕСИА. Trustee-сервисы — привычная для нас практика. Мы давно используем услуги доверенных администраторов других стран, чтобы предоставлять своим клиентам возможность регистрировать домены в иностранных зонах со сходными ограничениями, например .eu (Европейский союз) или .sg (Сингапур). Первыми интересантами нашего сервиса стали именно крупные международные компании, оказывающие услуги защиты интеллектуальных прав и цифровых активов, которые обслуживают глобальные бренды. «Руцентр» давно выступает партнером таких компаний в части управления российскими сегментами доменных портфелей».

Ирина Белоус, руководитель отдела развития сервисов «Рунити»: «Сервис синхронно запускается как в «Руцентре», так и в «Рег.ру». «Рег.ру» — самый массовый регистратор в России, и среди наших клиентов порядка 80 тыс. нерезидентов, для которых важно сохранить свои онлайн-активы. Новый сервис позволит им сделать это без лишних сложностей».

Запуск trustee-сервиса стал очередным шагом «Рунити» по подготовке экосистемы доменных услуг к новым законодательным требованиям. На сегодняшний день идентификацию через «Госуслуги» уже могут проходить юридические лица в «Руцентре», физические лица и ИП как в «Рег.ру», так и в «Руцентре». В ближайшее время группа планирует также добавить функционал для юридических лиц в «Рег.ру». По состоянию на начало июня 2026 г. идентификацию через ЕСИА прошли администраторы 256 тыс. доменных имен в «Руцентре» и 456 тыс. доменных имен в «Рег.ру».