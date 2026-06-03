Inventorus запустил ИИ-сервис «Отчет по ГОСТ» для патентных исследований

Компания Inventorus представила новый ИИ-сервис платформы — «Отчет по ГОСТ». Он предназначен для специалистов, которые работают с патентными исследованиями, техническими решениями, интеллектуальной собственностью и R&D-аналитикой. Об этом CNews сообщили представители

Сервис закрывает один из самых трудоемких участков патентной работы. Обычно подготовка исследования требует нескольких разрозненных этапов: поиска документов, проверки релевантности, анализа уровня техники, описания тенденций и последующей сборки отчета по стандарту. «Отчет по ГОСТ» объединяет эти действия в одном интерфейсе Inventorus.

Пользователь задает параметры исследования, работает с выборкой патентов и публикаций, проверяет состав документов, получает аналитическую основу и формирует итоговый редактируемый отчет. При этом эксперт сохраняет контроль над содержанием и выводами: сервис не заменяет профессиональную оценку, а помогает быстрее подготовить проверяемую основу для нее.

Уникальность нового сервиса заключается в связке патентного поиска, ИИ-аналитики и ГОСТ-структуры. На рынке есть отдельные инструменты для поиска патентов, анализа текстов или оформления документов, но для профессиональной работы важен именно сквозной процесс — от постановки задачи до отчетного материала.

«При разработке “Отчета по ГОСТ” мы опирались на практический опыт работы с промышленными компаниями и специалистами, которые регулярно занимаются патентными исследованиями. Для нас было важно проверить сервис на реальных сценариях: как формируется выборка, где действительно нужна автоматизация, какие этапы должны оставаться под контролем эксперта и насколько итоговый документ пригоден для дальнейшей работы. Мы благодарны компаниям и специалистам, которые участвовали в тестировании и помогали верифицировать результаты. Их обратная связь позволила сделать сервис ближе к реальной практике рынка», — сказал основатель и генеральный директор Inventorus Евгений Елфимов.

На первом этапе сервис поддерживает сценарий подготовки отчета по уровню техники и тенденциям развития в редакции ГОСТ 2024. В дальнейшем Inventorus планирует расширять доступные типы патентных исследований.