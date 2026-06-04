«Турбо Облако» расширило возможности управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК РТК-ЦОД, обновил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL. Новая функциональность упрощает настройку и эксплуатацию СУБД, помогает быстрее адаптировать базы данных под разные типы нагрузки и снижает объем ручной работы при сопровождении сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

Современные проекты предъявляют разные требования к базам данных: одним важна производительность при высоких нагрузках, другим — быстрое развертывание, гибкая настройка или удобство эксплуатации. Поэтому все больше компаний ожидают от облачных СУБД не только доступность инфраструктуры, но и инструменты для автоматизации рутинных операций, оптимизации производительности и самостоятельного управления сервисами без обращения в техническую поддержку. В ответ на эти запросы «Турбо Облако» продолжает развивать функциональность управляемых СУБД.

В сервисах управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL появились инструменты автоматического подбора рекомендуемых настроек СУБД. Новый функционал позволяет рассчитывать оптимальные параметры в зависимости от конфигурации кластера и типа нагрузки. Это помогает быстрее подготовить сервис к работе и оптимизировать ресурсы. Для более тонкой настройки базы данных каждый параметр сервиса можно изменить по отдельности.

В сервисе PostgreSQL доступно управление расширениями. Они позволяют дополнять возможности СУБД под конкретные задачи, упрощают администрирование, обеспечивают совместимость и гибкость работы с данными. Пользователи могут подключать все самые популярные расширения, включая инструменты для векторного поиска и работы с эмбеддингами (способ предоставления данных в виде числовых векторов), что позволяет решать специализированные задачи без развертывания отдельной инфраструктуры.

Сервис MySQL в «Турбо Облаке» теперь поддерживает изменение порта подключения. Это снижает вероятность несанкционированных попыток подключения по стандартным параметрам доступа.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «Мы последовательно развиваем линейку управляемых СУБД, чтобы упростить для бизнеса работу с базами данных в облаке. Новые возможности помогают быстрее запускать проекты, гибко адаптировать сервисы под конкретные задачи и снижать объем ручной работы при эксплуатации инфраструктуры. Многие обновления появились как ответ на реальные запросы наших клиентов».