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Процесс экологической экспертизы в Подмосковье стал быстрее

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по государственной экологической экспертизе региональных объектов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«У внештатных экспертов Минэкологии появилась возможность множественного подписания заключения с помощью электронной цифровой подписи. Это не просто техническое улучшение, а реальный шаг к снижению бюрократической нагрузки. Благодаря оптимизации услуги и исключения очных визитов экспертов в ведомство срок оказания услуги сократился на девять рабочих дней», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Услуга «Государственная экологическая экспертиза региональных объектов» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Экология» – «Документы и экспертиза». Она предназначена для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые планируют осуществлять хозяйственную и иную деятельность, способную оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и прикрепить необходимые документы. Результат будет доступен в личном кабинете заявителя.

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