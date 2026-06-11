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Исследование «Яндекса» и OMI: большинство россиян хотели бы иметь «внешнюю память»

«Яндекс» и исследовательская компания Online Market Intelligence (OMI) спросили россиян, забывают ли они что-то в течение дня и интересны ли им технологии для хранения информации. Оказалось, почти все россияне (97%) ловили себя на мысли о том, что о чем-то забыли. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Опрос проходил в апреле 2026 г. В нем участвовали жители России старше 18 лет, проживающие в городах с населением от 100 тыс. человек. В выборку вошли 1574 респондента.

Большинство (84%) отметили, что забывчивость мешает им в жизни, а четверть считают эту проблему критичной. При этом 82% респондентов сказали, что хотели бы иметь что-то вроде «внешней памяти» — сервиса, куда можно было бы записывать все важное.

Больше трети опрошенных сообщили, что использовали бы «внешнюю память», чтобы хранить там списки дел, вещей и покупок, важные даты и мысли. Около трети (27%) записывали бы детали рабочих задач и вопросы, которые нужно кому-то задать. А каждый пятый — идеи подарков близким. Почти четверть респондентов считают, что обращались бы к такому сервису или технологии каждый день, 20% — несколько раз в день, 29% — раз в неделю. Причем 78% опрошенных хотели бы делать это голосом.

Сейчас люди чаще всего фиксируют информацию в смартфоне: 31% делают скриншоты, 30% ставят напоминания, а 26% оставляют заметки в приложении. Записи на бумаге ведут 23% опрошенных, а каждый пятый (21%) пишет самому себе в мессенджер. При этом люди отмечали, что им потом сложно сориентироваться в этих заметках и вспомнить, где что записано.

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Респондентов спрашивали также, когда у них возникает необходимость что-то зафиксировать. Самый частый ответ — когда в голову приходит какая-то идея. Об этом заявили почти 40% опрошенных. Треть респондентов (33%) испытывают необходимость что-то записать, когда решают рабочие задачи, 29% — когда занимаются домашними делами, а 28% — во время встреч и разговоров. Другие популярные ситуации — прогулка, поход в магазин, чтение книг и просмотр фильмов.

Чаще всего в повседневной жизни люди забывают что-то купить: на это пожаловались 42% респондентов. Каждый третий (33%) отметил, что иногда хочет рассказать о прочитанном или увиденном, но не помнит, что именно. Почти столько же опрошенных (31%) рассказали, что забывают дома ключи, документы и тому подобное, а 30% не могут вспомнить собственные мысли и идеи. Почти каждый четвертый (23%) забывает важные даты, а каждый пятый (21%) — поручения и просьбы.

Около трети опрошенных (34%) отметили, что испытывают стресс или раздражение из-за забывчивости. Треть респондентов (32%) не выполняют из-за нее какие-то бытовые дела, 27% тратят время на повторный поиск информации и попадают в неловкие ситуации. Каждый четвертый (25%) считает, что из-за забывчивости делает лишнюю работу, ощущает перегруженность и хаос в делах. Только 7% респондентов сказали, что не замечают никаких неприятных последствий своей забывчивости.

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