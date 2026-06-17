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Рестораны смогут продавать через «Яндекс Еду» «секретные» наборы блюд со скидкой – это поможет увеличить продажи

«Яндекс Еда» начала тестировать новый формат продаж для ресторанов — наборы из нескольких блюд по фиксированной цене. Состав набора формируется самим заведением из доступных позиций меню и не раскрывается при оформлении заказа — пользователь узнает его только при получении самовывозом в ресторане.

Такой формат позволяет ресторанам управлять ассортиментом в течение дня и увеличить число заказов, а пользователям — выгодно заказать несколько блюд по фиксированной цене и открыть для себя новые вкусы.

Пилот проходит в Москве: к нему подключились 174 точки в том числе крупных столичных сетей (Subjoy, «Шоколадница», Cinnabon, French Bakery SeDelice и др.). Рестораны собирают наборы минимум из двух блюд и продают их за 299, 499 или 799 руб. Суммарная стоимость входящих позиций должна как минимум вдвое превышать цену набора.

Ранее на платформах «Яндекс Еда» и «Деливери» рестораны предлагали блюда по отдельности или в составе комбо с заранее известным набором. Решение о масштабировании проекта будет принято по итогам тестирования.

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