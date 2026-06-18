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Аптечная сеть «36,6» перенесла ИТ-инфраструктуру в «Рег.облако»

Аптечная сеть «36,6» разместила ИТ-инфраструктуру в «Рег.облаке». В результате миграции компания добилась значительных операционных улучшений: скорость важных бизнес-расчетов выросла на 50%, а затраты на ИТ-инфраструктуру сократились в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Переход на выделенные серверы bare-metal также позволил увеличить общую производительность вычислительного кластера на 40% и обеспечить бесперебойную работу всех систем.

В ходе проекта более 400 виртуальных машин были мигрированы на выделенные серверы bare-metal. Это позволило компании сократить время выполнения важных бизнес-расчетов с 22 до 16 часов. Проект был реализован в сжатые сроки — миграция заняла два месяца и прошла без простоев и влияния на бизнес-процессы крупнейшего аптечного ритейлера.

Однако сотрудничество на этом не остановилось: «36,6» продолжила наращивать присутствие в инфраструктуре «Рег.облака». Компания модернизировала сетевое ядро, заменив устаревшее оборудование, разместила основной и резервный ЦОД, обновила систему маршрутизации, а также арендовала сервер для задач, связанных с большими языковыми моделями. На сегодняшний день 2/3 инфраструктуры аптечной сети «36,6» размещено в «Рег.облаке».

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«Мы полностью удовлетворены сотрудничеством с «Рег.облако»». Команда оперативно реагирует на все наши запросы, предоставляет качественную обратную связь и при необходимости подключает именно тех экспертов, которые нужны для решения задач», — отметил Алексей Еферов, ИT-директор «36,6».

«Для проекта «36,6» мы предложили инфраструктуру, построенную с использованием процессоров AMD Epyc и памятью DDR5, что обеспечило высокую тактовую частоту для аналитических нагрузок. Это позволило не только ускорить выполнение расчетов на 40%, но и создать задел для дальнейшего масштабирования бизнеса», — сказал Евгений Мартынов, CIO «Рег.облака».

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