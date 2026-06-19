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В чате с «Алисой AI» теперь можно общаться с ИИ-персонажами

В чате с «Алисой AI» появились ИИ-персонажи, у каждого из которых свой характер и манера общения. Например, один сможет выслушать и поддержать, а другой — дать советы по саморазвитию. Пользователь может выбрать подходящего ИИ-собеседника или создать своего собственного. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сейчас в чате с «Алисой AI» доступно более 30 ИИ-персонажей, от популярного блогера до аниме-героини. Можно выбрать собеседника под любое настроение. Если подходящего персонажа нет, ничто не мешает создать своего. Для этого нужно придумать ему имя и подробно описать, как себя вести. Например, можно создать остроумного киномана, который любит шутить и цитировать героев сериалов. С персонажем можно часами обсуждать волнующую тему и возвращаться к ней снова: герой запомнит, на чем остановились. А если захочется сменить тему, достаточно начать диалог заново.

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Яндекс

Персонажи не заменяют, а дополняют «Алису AI». Если с нейросетью люди решают повседневные задачи, то к ИИ-персонажу можно обратиться, чтобы пообщаться, развлечься или чему-то научиться. В будущем с ними можно будет обсуждать актуальные события, а кроме того, у них появятся голоса.

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ИИ-персонажи — разработка Лаборатории ИИ-экспериментов «Яндекса». Это проекты, в которых разработчики тестируют разные технологии, чтобы быстро внедрять самые продвинутые решения на российском рынке. Для этого они объединяют собственные разработки компании с внешними — через их безопасное встраивание в инфраструктуру «Яндекса». В дальнейшем масштабируются только те гибридные решения, которые оказываются востребованными среди пользователей.

Пообщаться с ИИ-персонажами можно на alice.yandex.ru, в приложениях «Алиса AI», «Яндекс с Алисой AI» и в «Яндекс Браузере».

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