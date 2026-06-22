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«Ростелеком» протянул 450 км оптики для цифровизации Бора в Красноярском крае

«Ростелеком» объявил о начале подключения высокоскоростного интернета, интерактивного телевидения Wink и облачного видеонаблюдения в домах жителей поселка Бор на севере Красноярского края. Чтобы современные цифровые сервисы стали доступны в удаленной местности, провайдер проложил по берегу Енисея 450 км волоконно-оптического кабеля.

Сеть связи, построенная от Анциферово до Бора, охватывает более десятка небольших таежных поселений. Масштабный инфраструктурный проект реализуется с 2024 г. совместно с региональным министерством цифрового развития.

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края, сказал: «Оптика была заведена в Бор в конце прошлого года, и тогда доступ к проводному интернету получили социально значимые объекты. Также базовую станцию сотовой связи перевели со спутникового канала на оптический. Теперь на очереди подключение частных домов».

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Бор расположен недалеко от устья реки Подкаменная Тунгуска, примерно в 1 тыс. км от Красноярска. Добраться сюда можно авиа и речным транспортом — в зависимости от сезона. Автодороги практически отсутствуют. Несмотря на территориальную изолированность, в поселке проживает более 2 тыс. человек.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома», сказал: «Мы подключаем новых абонентов по технологии GPON, которая дает стабильную скорость интернета даже при одновременной загрузке 4K-видео, онлайн-игр и других приложений. Через единый оптоволоконный кабель предоставляется полный спектр домашних цифровых услуг: интерактивное ТВ, IP-телефония, системы видеонаблюдения — всё, что нужно для современной комфортной и безопасной жизни».

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