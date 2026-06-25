Yandex B2B Tech запустила Vibecraft – сервис для создания сайтов и веб-приложений по текстовому описанию

Yandex B2B Tech открыла публичный доступ к Vibecraft — сервису для создания сайтов и веб-приложений по текстовому описанию. С его помощью предприниматели, менеджеры могут создавать прототипы цифровых продуктов, трекеров, CRM-систем, мини-игр и не только. Попробовать сервис можно на сайте vibe.sourcecraft.dev — каждый пользователь получит 4000 нейрокредитов для тестирования. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Для создания проекта в Vibecraft нужно описать задачу в чате с ИИ-помощником. Он уточнит, для какой аудитории создаётся сервис, какие функции нужны и как им будут пользоваться. По этим критериям Vibecraft собирает первую версию сайта или веб-приложения. Все проекты пользователи могут публиковать в интернете на собственных доменах. Vibecraft может собрать сайт или прототип веб-приложения с личным кабинетом, каталогом, формой загрузки файлов, встроенной базой данных и фирменным дизайном пользователя.

Во время закрытого тестирования пользователи создали более 1000 проектов. Более половины обращений к Vibecraft были связаны с разработкой прикладных сервисов, а не только сайтов. Пользователи создавали панели управления, калькуляторы, мини-игры, инструменты аналитики, CRM-системы, интернет-магазины и другие проекты.

«Vibecraft помогает превратить идею сервиса в работающий прототип, проверить интерес пользователей и затем принять решение о полноценной разработке. Так предприниматели и команды могут направлять ресурсы на проекты, которые уже подтвердили свою востребованность», -- сказал Иван Пузыревский, технический директор платформы Yandex Cloud.

Сегмент no-code и low-code решений в России растёт на 40% в год и может достичь 30 млрд руб. к 2028 г. При этом около 36% представителей малого бизнеса в России по-прежнему работают без собственного сайта из-за ограничений бюджета, времени и отсутствия технических навыков. Менее 15% малых предпринимателей используют сайты как канал продвижения, при этом почти половина хотела бы их создать. Vibecraft помогает преодолеть эти барьеры: он уточняет детали, предлагает структуру и собирает рабочий сайт. По оценкам участников тестирования, первый результат можно получить за 5–10 минут. Vibecraft также помогает определить состав проекта, предлагая необходимые формы, пользовательские сценарии и бизнес-логику.