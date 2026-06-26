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«Макс» начал тестировать комментарии в публичных каналах

В тесте приняли участие более 100 авторов, блогеров, политиков и СМИ. В их числе: телеведущая Юлия Высоцкая, спортивный блогер Алексей Столяров, инфлюенсер Валя Карнавал, медиа «РБК Стиль жизни», «Mash на спорте» и телеканал «Россия 1». Об этом CNews сообщили представители «Макс».

В течение нескольких недель возможность подключить комментарии появится у всех авторов публичных каналов, позднее — приватных. Для этого понадобится активировать опцию «Комментарии» в настройках канала.

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Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Возможность оставить комментарий в публичном канале доступна всем пользователям «Макс» на устройствах Android, а также в десктопной и веб-версии мессенджера. Авторы смогут видеть количество сообщений под постом и отвечать подписчикам от лица канала.

В июне 2026 г. количество публичных и приватных каналов в «Макс» превысило 9 млн, а их суммарная аудитория достигла 400 млн подписчиков.

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