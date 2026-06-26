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В России запущен сервис Sledi.ru для проверки и анализа контрагентов с использованием ML-скоринга

На российском рынке корпоративных ИТ-решений запущен сервис Sledi.ru для автоматизированной проверки и мониторинга контрагентов. Платформа ориентирована на сегмент малого и среднего бизнеса и обеспечивает оценку рисков до заключения сделки на основе анализа больших данных. Об этом CNews сообщили представители Sledi.ru.

В основе решения — модель ML-скоринга, построенная на обработке больших массивов разнородных данных. Платформа агрегирует информацию из открытых источников, включая финансовую отчетность, судебную практику и корпоративные связи, и анализирует ее с применением алгоритмов машинного обучения. Это позволяет формировать интегральную оценку рисков контрагента в режиме, близком к реальному времени.

«Рынок сервисов проверки контрагентов активно развивается, и сегодня ключевым направлением становится не только доступ к данным, но и их интерпретация, — сказал генеральный директор Sledi.ru Артем Баюшкин. — В нашем решении мы используем модели машинного обучения и обработку больших данных, чтобы агрегировать информацию из различных источников и представлять ее в виде скоринговой оценки. Такой подход позволяет не просто ускорить работу с данными, но и повысить качество принятия решений: оценить благонадежность контрагентов и подрядчиков, выявить потенциальные риски до сделки и усилить контроль в условиях роста числа банкротств и финансовой нестабильности бизнеса. В конечном итоге это помогает компаниям снижать риски и принимать более обоснованные решения в бизнес-процессах».

Архитектура платформы обеспечивает обработку информации более чем из 50 государственных информационных систем и открытых реестров. В числе ключевых — ФНС (ЕГРЮЛ/ЕГРИП), Росстат, картотека арбитражных судов, ФССП, Федресурс, ЕИС, Роспатент и другие реестры. Данные обновляются ежедневно по мере публикации изменений в первичных источниках.

Система реализует многоуровневую обработку информации: от автоматизированного сбора и анализа данных до построения моделей машинного обучения, учитывающих совокупность факторов — финансовые показатели, судебную активность и корпоративные связи — при оценке рисков контрагентов.

Пользователю доступен структурированный отчет, включающий 19 аналитических блоков: от базовых регистрационных сведений до расширенной информации о рисках (исполнительные производства, банкротства, участие в закупках и др.). Формирование отчета занимает несколько секунд.

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Запуск сервиса совпал с ростом интереса бизнеса к цифровым инструментам оценки рисков. Проверка контрагентов становится частью системы управления рисками и деловой осмотрительности, а автоматизация — важным инструментом снижения финансовых потерь и повышения качества решений.

Следующий этап развития платформы связан с расширением аналитических возможностей. В частности, планируется учитывать дополнительные факторы риска, включая санкционные ограничения, залоговые обременения и другие признаки финансовой нестабильности компаний. Отдельное направление развития — усиление контроля подрядчиков и поставщиков, поскольку именно эта задача становится одной из наиболее востребованных для бизнеса.

Также одним из стратегических направлений станет запуск регулярных аналитических исследований, посвященных отраслевым рискам, финансовой устойчивости бизнеса и причинам финансовых потерь компаний. Развитие аналитического направления позволит компании регулярно публиковать исследования отраслевых рисков, финансовой устойчивости бизнеса и изменений деловой среды.

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