«Контур.Недвижимость» выпустил мобильное приложение для застройщиков

«Контур.Недвижимость» выпустил мобильное приложение для застройщиков. Теперь пользователи сервиса «Приемка объектов» смогут проводить осмотры квартир даже без доступа к интернету. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервис «Приемка объектов» от «Контур.Недвижимости» помогает застройщикам контролировать ход сдачи многоквартирных домов и взаимодействовать в одном окне с дольщиками и подрядчиками. Один из этапов приемки в сервисе — осмотр готового объекта, например, квартиры, кладовки или машиноместа. Мастер приемки приходит на объект — самостоятельно или с покупателем — и проверяет качество строительства и отделки. Если он выявит дефекты, то сможет внести их в сервис, откуда они автоматически отправятся сотрудникам или подрядчикам, ответственным за их исправление.

Раньше осмотры проводили с помощью специального бота в мессенджере. Однако пользователи испытывали сложности в работе из-за качества мобильной связи на новых объектах. Поэтому команда сервиса разработала мобильное приложение, которое может работать без доступа к интернету.

Игорь Рябченко, руководитель направления «Контур.Недвижимость»: «Требования к застройщикам по передаче объектов в срок растут, а технические ограничения на стройке создают барьеры. Мы адаптировали сервис под новые реалии: теперь застройщик через мобильное приложение может быстро организовать передачу объекта дольщику, зафиксировать замечания, распределить их по подрядчикам — и все это в офлайн-режиме, без зависимости от качества интернета на объекте».

Мобильное приложение уже доступно для скачивания. Оно работает только совместно с сервисом «Приемка объектов» от «Контур.Недвижимости».