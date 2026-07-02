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МТС прокачала связь в селе золотодобытчиков

МТС прокачала покрытие мобильной связи в Новосибирской области: специалисты модернизировали телекоммуникационное оборудование в селе Егорьевское в Маслянинском районе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть LTE охватывает общеобразовательную школу, ФАП, дом культуры и магазин. Около 600 местных жителей и гостей села могут пользоваться качественной мобильной связью и быстрым интернетом МТС. Это открывает новые возможности: от быстрой загрузки файлов и удаленного обучения до комфортного использования онлайн-сервисов, включая банковские приложения, даже в моменты пиковой нагрузки на сеть.

Качественная мобильная связь в Егорьевском нужна не только местным жителям, но и туристам. Сюда едут посмотреть, как добывают золото. Теперь и местные и гости Егорьевского смогут с комфортом общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, удаленно учиться и работать.

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Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться цифровизация

Неподалеку от села располагается Егорьевский прииск — здесь золото добывают, начиная с XIX века. Открытие золотой россыпи на притоках реки Суенга произошло в октябре 1830 года.

«Высокоскоростной мобильный интернет давно стал обязательным условием для комфортной жизни и эффективной работы — и это касается не только мегаполисов, но и небольших населенных пунктов. В связи с этим мы последовательно занимаемся расширением и модернизацией сетевой инфраструктуры на территории Новосибирской области, особенно в локациях с высоким туристическим потенциалом. Рассчитываем, что и путешественники, и жители села Егорьевское по достоинству оценят качество нашей связи и останутся ею довольны», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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