При содействии Росреестра на «Госуслугах» появился новый сервис для арбитражных управляющих

При взаимодействии Росреестра, Минцифры России и МВД России на портале «Госуслуг» реализована возможность оперативного получения для арбитражных управляющих выписок из реестра транспортных средств без обращения в Госавтоинспекцию. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

«Цифровизация прочно вошла в стандарт государственных услуг, делая их качественнее и удобнее для широкого круга получателей. Росреестр системно внедряет «цифру» как в свои услуги, так и в услуги других ведомств. Одно из важных нововведений – интеграция информационных систем МВД России с витриной данных Росреестра, содержащей сведения об арбитражных управляющих. Благодаря новому функционалу на «Госуслугах», арбитражные управляющие могут бесплатно в режиме онлайн получать выписки из государственного реестра транспортных средств. Это существенно ускоряет процесс получения информации о наличии или отсутствии у должников транспортных средств и совершенных с ними сделок. По данным ГУОБДД МВД России, буквально за 10 дней работы сервиса поступило порядка 500 запросов на предоставление таких выписок, что свидетельствует о его востребованности», – сказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Новый механизм выдачи выписок включает встроенный контроль полномочий. Доступ к сервису открыт только лицам, включенным в сводный государственный реестр арбитражных управляющих, который ведет Росреестр.

В рамках своей деятельности Служба также участвует в подготовке арбитражных управляющих и осуществляет надзорную функцию в сфере банкротства.

В частности, ведомство контролирует соблюдение законодательства в сфере саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих, проверяет и оценивает эффективность их работы, рассматривает жалобы на действия (или бездействие) арбитражных управляющих, а также при наличии оснований вправе возбуждать дела об административных правонарушениях.