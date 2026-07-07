CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Работа» и Агентство развития профессионального мастерства договорились о совместной работе по продвижению инженерных кадров

«Авито Работа» и Агентство развития профессионального мастерства (АРПМ) подписали соглашение о сотрудничестве на площадке международной промышленной выставки «Иннопром». Стороны намерены совместно работать над популяризацией инженерных специальностей и укреплением общественного имиджа профессий, связанных с производственной и технической деятельностью.

В рамках соглашения стороны планируют обмениваться аналитическими данными о рынке труда, формировать совместные рабочие и экспертные группы, направлять представителей для участия в мероприятиях, а также проводить совместные конференции и проекты, направленные на популяризацию рабочих и инженерных профессий среди соискателей.

Инициатива приходится на период устойчивого роста интереса к массовым и техническим специальностям. По данным «Авито Работы», в первом полугодии 2026 г. средние зарплатные предложения для сотрудников в группе «Инженеры и научные сотрудники» выросли на 11% год к году и достигли 100486 руб/мес. Спрос на таких специалистов растет во многих регионах России, особенно активно — в Алтайском

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платежную систему «Яндекса» выгнали из iPhone

Хакеры научились заходить в корпоративные аккаунты Microsoft без логина и пароля

В России в 2025 году появилось вдвое больше интернет-магазинов, чем за два предыдущих года вместе взятых

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Мобильный интернет в России заработает быстрее благодаря нейросетям. Даже на старых сетях 4G

Провалился хитрый план Google по слежке за миллиардами людей через камеры. Его сломали «пещерные» технологии

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще