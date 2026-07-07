CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Минцифры запустило приложение «Госкан» для быстрой проверки данных по QR-коду

В семействе «Госуслуг» новое приложение. «Госкан» помогает сотрудникам организаций и ИП проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто», а также в Цифровом ID в «Макс». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Какие сведения можно проверить: возраст, статус, наличие льгот.

Как это работает: организация или ИП выдает сотруднику машиночитаемую доверенность (МЧД) на «Госуслугах». Когда сотрудник входит в приложение, она подтягивается автоматически. Если МЧД нет, «Госкан» попросит оформить ее.

Гражданин при желании подтвердить свой возраст или льготный статус QR-кодом показывает его в приложении «Госуслуги» или «Госуслуги Авто» либо в Цифровом ID в «Макс». Сотрудник считывает QR-код с помощью «Госкана» и видит результат проверки у себя на экране.

Важно: данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника. Иметь к ним доступ после проверки он не будет.

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться
Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться цифровизация

Приложение также поддерживает работу с МЧД нескольких организаций. Если пользователь работает сразу с несколькими компаниями или ИП, он может переключаться между доверенностями прямо в приложении — без необходимости каждый раз выходить из учетной записи и входить заново.

Пока приложение доступно только для пользователей Android. Скачать его можно в RuStore, Google Play и AppGallery.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платежную систему «Яндекса» выгнали из iPhone

Хакеры научились заходить в корпоративные аккаунты Microsoft без логина и пароля

В России в 2025 году появилось вдвое больше интернет-магазинов, чем за два предыдущих года вместе взятых

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Мобильный интернет в России заработает быстрее благодаря нейросетям. Даже на старых сетях 4G

Провалился хитрый план Google по слежке за миллиардами людей через камеры. Его сломали «пещерные» технологии

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще