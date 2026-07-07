Минцифры запустило приложение «Госкан» для быстрой проверки данных по QR-коду

В семействе «Госуслуг» новое приложение. «Госкан» помогает сотрудникам организаций и ИП проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто», а также в Цифровом ID в «Макс». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Какие сведения можно проверить: возраст, статус, наличие льгот.

Как это работает: организация или ИП выдает сотруднику машиночитаемую доверенность (МЧД) на «Госуслугах». Когда сотрудник входит в приложение, она подтягивается автоматически. Если МЧД нет, «Госкан» попросит оформить ее.

Гражданин при желании подтвердить свой возраст или льготный статус QR-кодом показывает его в приложении «Госуслуги» или «Госуслуги Авто» либо в Цифровом ID в «Макс». Сотрудник считывает QR-код с помощью «Госкана» и видит результат проверки у себя на экране.

Важно: данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника. Иметь к ним доступ после проверки он не будет.

Приложение также поддерживает работу с МЧД нескольких организаций. Если пользователь работает сразу с несколькими компаниями или ИП, он может переключаться между доверенностями прямо в приложении — без необходимости каждый раз выходить из учетной записи и входить заново.

Пока приложение доступно только для пользователей Android. Скачать его можно в RuStore, Google Play и AppGallery.