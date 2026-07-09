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«Алиса, посмотри, сидит ли кот на столе»: в ИИ-камере «Яндекса» появились новые возможности

Владельцы умных IP-камер «Яндекса» теперь могут спрашивать Алису о событиях и объектах в кадре. Например, она подскажет, есть ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота во дворе и как ухаживать за новым растением. Задать вопрос можно через «Яндекс Станцию», «ТВ Станцию», наушники «Яндекс Дропс» или в чате с «Алисой AI». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Среди других новых возможностей ИИ-камеры — автоматическое включение записи при определенных условиях и поиск видео в архиве по запросу своими словами.

С помощью голосовых команд можно проверять камеру, не открывая мобильное приложение. Например, подходя к дому в наушниках «Дропс», можно спросить «Алису», спит ли ребенок, чтобы не разбудить его звонком в домофон. Она ответит и на более сложные вопросы по изображению — например, «Алиса, посмотри камерой, этот костюм подходит для собеседования?». Пользователи, у которых есть подписка «Экстра» или «Стандарт» на дополнительные возможности камеры, могут задавать неограниченное число запросов, без подписки — до 20 запросов в месяц. Новая возможность работает на основе визуально-языковой модели Alice AI VLM.

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Пользователи теперь могут задать три положения камеры — например, когда она смотрит на дверь, в коридор или гостиную — и менять их голосом. Это удобнее, чем каждый раз открывать мобильное приложение. Также можно указать условия, при которых камера должна сама включать запись, — например, когда кто-то подходит к входной двери или когда в кадре появляется домашний питомец.

Кроме того, ИИ-камера научилась искать записи в своем архиве по запросам пользователя. Например, она найдет видео, на которых люди поют под гитару или играют с собакой. Достаточно описать словами, что должно быть в кадре. Эта функция доступна пользователям с подпиской «Экстра» или «Стандарт».

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