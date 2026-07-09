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«Сбер» запустил сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ

«Сбер» объявил о запуске нового сервиса, который помогает автомобилистам находить автозаправочные станции, где с высокой вероятностью доступно топливо. Решение работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных и охватывает 23 тыс. АЗС по всей стране — от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населённых пунктов

В основе сервиса — обезличенные данные о покупках более 100 млн клиентов «Сбера». Благодаря масштабу платежной инфраструктуры банк ежедневно получает миллионы сигналов о покупках топлива по всей стране, что позволяет формировать максимально полную и актуальную картину работы АЗС независимо от региона и сети.

Алгоритмы анализируют только те операции, которые с высокой вероятностью относятся именно к покупке топлива. При расчёте учитываются сумма платежа, тип торговой точки и другие параметры, позволяющие отличить заправку автомобиля от покупки кофе, товаров магазина или других услуг на территории АЗС.

На основе этих данных каждой станции присваивается статус актуальности. Для каждой АЗС пользователь также может увидеть время последней зафиксированной покупки топлива — это помогает оценить, насколько свежими являются данные по конкретной станции. Пользователь может открыть карту, увидеть ближайшие АЗС, где недавно фиксировались покупки топлива, выбрать наиболее подходящую станцию и сразу построить маршрут.

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Сервис уже доступен в веб-версии и в приложении «СберБанк Онлайн». В приложении его можно найти в разделе «Для жизни». Картографической платформой проекта выступает «2ГИС». Информация обновляется автоматически по мере поступления новых обезличенных платёжных данных.

В ближайшее время возможности сервиса будут расширены. Пользователи смогут видеть ориентировочную загруженность АЗС и наличие отдельных видов топлива, что позволит не только найти заправку, но и выбрать станцию с наиболее удобным временем посещения и нужной маркой топлива.

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