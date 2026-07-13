«Солар»: злоумышленники используют спрос на инструменты для обхода блокировок Telegram

С февраля 2026 г. Роскомнадзор ограничивает работу мессенджера Telegram на территории России. Пользователи пытаются обойти ограничения и ищут доступные способы на просторах интернета. Этим начали пользоваться злоумышленники. Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар», провайдера комплексной кибербезопасности в России, обнаружили в топе поисковой выдачи вредоносные клоны популярных прокси-сервисов. Причем размещены они как на официальной платформе для хостинга ИТ-проектов GitHub, так и на ее зеркалах.

Пытаясь обойти блокировку мессенджера, пользователи нередко ищут прокси-сервисы. Часто такой поиск начинается в браузере, и тут любителей Telegram ждет ловушка, связанная со спецификой работы поисковиков. В условиях действующих ограничений в РФ ссылки на оригинальные и валидные репозитории исключаются из поисковой выдачи «Яндекса» – на самом верху поиска образуется вакуум, который моментально заполняется свежими ссылками на вредоносные программы. За последнее время эксперты Solar 4RAYS обнаружили несколько очень схожих инцидентов запуска подобных вредоносных утилит, скачанных с GitHub под видом подлинного софта.

Опасность могут представлять и фальшивые репозитории с зеркал GitHub. Они максимально точно имитируют оригинальные проекты: мошенники полностью копируют раздел README.md настоящей программы, сохраняя оригинальную вёрстку и даже реквизиты для донатов настоящему автору. В данном случае злоумышленники эксплуатируют доверие авторитету GitHub: видя знакомое оформление, пользователи полагают, что скачиваемый код безопасен. Однако вместо подлинного файла может встретиться подмененный бинарник, например, Salat Stealer, Santa Stealer или любой другой вредоносный код. А Santa Stealer способен извлекать не только сессии браузеров, но и нужные файлы по заданным расширениям. Эксперты Solar 4RAYS предупреждают: даже если ссылка выглядит предельно похожей на оригинал, при скачивании со сторонних платформ уровень опасности максимален.

«Такой подход рассчитан на машинальные действия пользователя: знакомое оформление снижает бдительность, и человек автоматически переходит к загрузке, не проверяя подлинность источника. При этом и оригинальная платформа GitHub, хотя сама по себе полностью безопасна и предоставляет только хостинг, не успевает модерировать непрерывный поток новых загружаемых файлов, что злоумышленники используют в своих целях», – сказал Никита Прямухин, аналитик вредоносного ПО центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, ГК «Солар».

Эксперты Solar 4RAYS настоятельно рекомендуют перед скачиванием любых утилит проводить проверку. Должны насторожить недавняя регистрация аккаунта, отсутствие активности (звёзд, форков и вкладки Issues) и истории изменений, просьба автора отключить антивирус для совершения установки.