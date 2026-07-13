В мобильном приложении сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» появились электронные заказы-заявки

Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» реализовал в мобильном приложении необходимый перевозчикам сценарий — возможность принимать, заполнять и подписывать с телефона электронный заказ-заявку (ЭЗЗ). Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Этот документ, как и электронная транспортная накладная (ЭТрН), становится обязательным с 1 сентября 2026 г. Владелец или отправитель груза должен оформить электронный заказ-заявку на перевозку, подписать и отправить перевозчику. Тот получает ЭЗЗ в мобильном приложении, заполняет недостающие данные и подписывает, подтверждая, что согласен доставить груз на таких условиях.

Подписать документ со смартфона можно двумя способами: сертификатом приложения «Госключ» или квалифицированной электронной подписью руководителя, записанной на защищенный носитель.

Теперь руководителям небольших транспортных компаний и ИП, которые сами доставляют грузы, доступен полный цикл ЭДО в мобильном приложении: от согласования условий перевозки до подтверждения разгрузки.

Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «Еще полгода назад основной аудиторией нашего приложения были в основном наемные водители транспортных компаний. Когда появилась возможность подписывать документы сертификатом «Госключа» и квалифицированной электронной подписью на защищенном носителе, приток индивидуальных предпринимателей сразу вырос, их становится больше с каждым днем. С начала года аудитория приложения увеличилась втрое, а объем мобильного документооборота — более чем в четыре раза. Смартфон становится полноценным и при этом мобильным рабочим местом перевозчиков. Наша команда продолжит улучшать приложение, чтобы перевозчики смогли встроить транспортный ЭДО в свою повседневную работу без сложностей и долгих настроек».