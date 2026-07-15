Компания FirstVDS запустила комплексный сервис мониторинга сайтов

Услуга мониторинга от FirstVDS позволяет использовать одну платформу вместо разрозненных инструментов. Сервис круглосуточно проверяет сайт по ключевым параметрам: доступность страниц, статус домена и SSL-сертификата. Контроль этих точек позволяет находить и предотвращать большинство проблем с работой веб-ресурса до того, как они повлияют на пользователей. При обнаружении сбоя сервис мгновенно оповещает о нем через удобные каналы связи. Об этом CNews сообщили представители FirstVDS.

Доступны три тарифа, которые отличаются интервалами проверки и количеством подключаемых сайтов. Стоимость — от 249 руб. Чтобы оценить возможности сервиса, можно воспользоваться бесплатным пробным тарифом.

Как работает мониторинг

Сервис круглосуточно фиксирует как очевидные сбои (полную недоступность, ошибки 502, 503, 504), так и скрытые проблемы (рост времени ответа, таймауты). Результаты проверки отображаются в интерфейсе панели по параметрам URL, PING, SSL, DOMAIN.

Если система обнаруживает неполадки, то отправляет уведомления на электронную почту, в Telegram, VK, «Макс», Slack и через вебхуки — в зависимости от тарифа. История инцидентов сохраняется в личном кабинете.

«О проблеме с сайтом владелец обычно узнает последним — от клиента. Поэтому тщательный мониторинг — необходимость, но у многих он собран вручную: доступность проверяет скрипт, про SSL напоминает календарь, за доменом приходится следить отдельно. В такой схеме что-то неизбежно теряется. Мы собрали основные проверки — доступность, отклик, сроки домена и сертификата — в одном интерфейсе, чтобы всегда держать все нужное под рукой. Пользоваться сервисом легко: он не требует сложной настройки и специальных знаний», – сказал Никита Попов, директор по продукту FirstVDS.

Тарифы

Комплексный мониторинг избавляет от необходимости подключать и оплачивать несколько разных сервисов — это выгодно и позволяет планировать свои расходы заранее. Тарифная сетка построена так, чтобы решение мог выбрать небольшой проект, бизнес с десятками сайтов, а также проекты с критичными требованиями к доступности.

В каждый тариф, включая бесплатный, входит полный пакет базовых проверок — SSL, DOMAIN, PING и URL:

Бесплатный — до трех сайтов, интервал проверки — 30 минут, уведомления по email (один получатель).

Стандарт (249 руб./мес) — до 15 сайтов, интервал проверки — 5 минут, дополнительные каналы уведомлений — в телеграм, VK, MAX (до трех получателей).

Профессиональный (590 руб./мес) — до 50 сайтов, интервал проверки — 1 минута, до 10 получателей, включает перечисленные каналы оповещений и дополнительные уведомления в Slack.

Корпоративный (1290 руб./мес) — до более 200 сайтов, интервал 30 секунд, безлимит получателей, все каналы уведомлений и дополнительно — вебхуки, приоритетная поддержка.

Команда FirstVDS продолжает работать над функциональностью мониторинга — в планах добавить новые типы проверок и интеграций.